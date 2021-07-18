سهيل المزروعي: ملتزمون بالعمل مع تحالف «أوبك +»

أبوظبي (الاتحاد، وكالات)

أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية التزام الإمارات بالعمل مع تحالف «أوبك +»، مشيراً إلى أن الإمارات تسعى لتحقيق التوازن في سوق النفط والتعافي من جائحة كورونا. وشدد معاليه في كلمة خلال اجتماع وزراء المجموعة أمس: سنبقى دائماً أصدقاء جيدين للسعودية وسنعمل دائماً سوياً.

وعبر معاليه عن شكره للسعودية والأمير عبد العزيز بن سلمان، على «الحوار البنّاء الذي أدى للتوصل إلى اتفاق في (أوبك+)»، مضيفاً «لولا السعودية وروسيا لكان من الصعب أن تبقى مجموعة (أوبك +)، متماسكة».

ونقلت قناة الشرق عن المزروعي قوله إن الإمارات تدعم بقوة الاتفاق الذي توصلت إليه المجموعة.

وأعلنت مجموعة الدول المصدرة للنفط «أوبك +» أمس اتفاق كبار منتجي النفط، على زيادة حصة الإمارات من إنتاج النفط إلى 3.5 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى إنهاء قيود تخفيض إنتاج النفط اعتباراً من ديسمبر 2022، إذا سمحت الظروف بذلك، حسبما أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وأوضح البيان، أن الاتفاق ينص على رفع تحالف «أوبك +»، المكون من 23 دولة، الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر اعتباراً من أغسطس المقبل، للمساعدة في دفع التعافي الاقتصادي العالمي مع انحسار الوباء. وأكد وزير الطاقة السعودي أن روسيا أرسلت تأكيداً خطياً بدعمها قرارات «أوبك +»، مضيفاً «نشكر روسيا على منحنا الثقة»، وذلك رداً على رسالة نظيره الروسي، التي أكد فيها دعم موسكو لأي قرار تحدده المملكة.

وبشأن عودة النفط الإيراني إلى سوق إنتاج النفط، في ظل تزايد فرص رفع العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، «لا نعلم كيف سيعود النفط الإيراني لكن الاتفاق الحالي يتضمن 3 أشهر لرفع أو خفض الإنتاج». بدوره، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس أن بلاده ستزيد إنتاجها النفطي في النصف الثاني من العام بفضل اتفاق جديد توصل إليه تحالف أوبك+ لكبار منتجي النفط بشأن زيادة الإنتاج.

وقال نوفاك إن روسيا ستبدأ زيادة الإنتاج شهرياً بواقع 100 ألف برميل يومياً من أغسطس المقبل على أن تصل إلى مستوى ما قبل الأزمة في مايو 2022. وأضاف أن روسيا ستنتج نحو 21 مليون طن أخرى من النفط هذا العام والعام المقبل.

وأبلغ قناة روسيا 24 بأن ميزانية بلاده ستزيد 400 مليار روبل (5.4 مليار دولار) بفضل الاتفاق الجديد على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولاراً. (الدولار يساوي 73.9920 روبل). اتفق وزراء مجموعة أوبك+ أمس علي زيادة إمدادات النفط من أغسطس لتهدئة الأسعار التي صعدت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام. مع تعافى الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.

واتفقت المجموعة، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، على حصص إنتاج جديدة من مايو.

واتفقت أوبك+ العام الماضي على تخفيضات قياسية للإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يومياً لمواجهة تراجع الطلب الناجم عن تفشي وباء فيروس كورونا، وهي قيود خففتها تدريجياً منذ ذلك الحين ليبلغ الخفض حالياً نحو 5.8 مليون برميل يومياً.

وذكرت أوبك+ في بيان أنها سترفع الإنتاج بواقع مليوني برميل إضافية يومياً من أغسطس إلى ديسمبر 2021 أو 400 ألف برميل يومياً في الشهر. واتفقت المجموعة على تمديد الاتفاق حتى نهاية 2022 بدلاً من الموعد الحالي لنهايته في أبريل 2022 لإفساح المجال للمناورة في حالة تعثر التعافي العالمي بسبب سلالات جديدة للفيروس.

وتضيف التعديلات ككل 1.63 مليون برميل يومياً للإمدادات من مايو من العام المقبل وفقاً لحسابات رويترز.

ارتفاع مستوى الأساس

سيرتفع مستوى الأساس، الذي تحسب على أساسه تخفيضات الإنتاج، بالنسبة للإمارات من مايو إلى 3.5 مليون برميل يومياً من 3.168 مليون برميل يوميا حالياً. كما سيرتفع مستوى الأساس لكل من السعودية وروسيا إلى 11.5 مليون برميل يومياً من 11 مليون حالياً وللعراق والكويت بواقع 150 ألف برميل لكل منهما. وقال الأمير عبد العزيز إنه سيجري أيضاً تعديل مستوى الأساس لكل من نيجيريا والجزائر.