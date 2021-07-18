دبي وجهة لتقديم أفضل التجارب السياحية في العالم

دبي (وام)

فازت تجربة الدراجات المائية التي توفرها دبي بالمرتبة الأولى عالميا ضمن جوائز الموقع العالمي المتخصص في مجال السفر والسياحة «تريب أدفايزر» للتجارب السياحية لعام 2021 وذلك عن فئتي المغامرات المتكاملة والأنشطة المائية. وينظم موقع «تريب أدفايزر»، والذي يعد من أضخم المنصات العالمية المعنية بشؤون السفر والسياحة، هذه الجوائز كمبادرة لاختيار أفضل التجارب السياحية في العالم، حيث جاء اختيار التجارب الفائزة بناء على آراء وتقييمات المسافرين للجولات والأنشطة والوجهات السياحية حول العالم وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2020 إلى 30 أبريل 2021.

وتتيح تجربة الدراجات المائية التي تقدمها شركة «نيمو للرياضات المائية» على شواطئ مختلفة في دبي، والتي حازت المرتبة الأولى عالميا على موقع «تريب أدفايزر»، المجال أمام الزوار لاختبار لحظات مليئة بالتشويق والاستمتاع بالمناظر الخلابة لأفق المدينة وأبراجها الشاهقة وأشهر معالمها السياحية المذهلة ومن أبرزها: برج العرب ودبي مارينا وفندق أتلانتس وبرج خليفة. ومع الإعلان عن الجوائز، كشف موقع «تريب أدفايزر» عن قيامه بنشر الأنشطة التي نالت استحسان المسافرين خلال أزمة جائحة «كوفيد-19»، ليتمكن المسافرون من الاستمتاع بالتجارب المتنوعة بأنفسهم. وحول التجربة السياحية الأفضل في العالم لعام 2021، أفاد الموقع بأن المسافرين يميلون إلى استكشاف ملامح أفق دبي على متن الدراجات المائية والاستمتاع بالتقاط العديد من الصور التذكارية للكثير من إطلالاتها المبهرة. وحافظت دبي على مكانتها الرائدة بصفتها الوجهة الأولى لتقديم «أفضل التجارب السياحية في العالم» للعام الثاني على التوالي ضمن تصنيف تريب أدفايزر، حيث حصلت تجربة السفاري على الكثبان الرملية وركوب الجمال مع حفلات الشواء، التي تنظمها شركة «أوشن إير للسفر»، على جائزة أفضل تجربة عالمية ضمن جوائز تريب أدفايزر لعام 2020. وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي: «يسعدنا أن تحصل التجارب السياحية في دبي على النسبة الأعلى لتقييمات السياح على منصة عالمية مرموقة مثل»تريب أدفايزر«. ويعكس اختيار تجارب الدراجات المائية التي تقدمها شركة نيمو للرياضات المائية في دبي مستوى الأنشطة والخدمات التي نقدمها في دبي لكافة الزوار والسياح وبالتالي تأكيد مكانة الإمارة كوجهة سياحية مفضلة عالميا». وأضاف كاظم: «نعمل مع شركائنا في القطاع لمواصلة تقديم أفضل التجارب السياحية في العالم مع ضمان صحة وسلامة ضيوف دبي خلال كافة مراحل ومحطات رحلتهم. ويؤكد الفوز بهذه الجوائز على وفرة التجارب السياحية المتنوعة في الإمارة ما يدعم جهودنا في جعل دبي الوجهة السياحية الأكثر زيارة في العالم». وتعد دبي بشواطئها الخلابة الوجهة المثالية لعشاق الرياضات المائية، إذ توفر لهم طيفا واسعا من النشاطات والفعاليات كالتزلج على الماء وركوب الزلاجات المائية الطائرة وقوارب الكاياك. وتقدم شركة نيمو للرياضات المائية، التي تأسست عام 2014، نشاطات متنوعة من الرياضات المائية التي تناسب جميع أفراد العائلة، إلى جانب عروض مختلفة تساعد المسافرين في التعرف على أفضل معالم المدينة، وجولات الدراجات المائية الشهيرة في دبي التي تمنح مرتاديها إطلالة رائعة على أشهر معالم المدينة. ويشرف فريق من المدربين المتخصصين في قيادة الزلاجات المائية العادية والطائرة، على توجيه الزوار ومرافقتهم في جميع مراحل مغامرتهم المائية، لضمان تحقيق تجربة استثنائية مع الالتزام بتطبيق تدابير احترازية تضمن صحة وسلامة الزوار والطاقم. من جانبه، قال وسام سلوم، الشريك الإداري لدى نيمو للرياضات المائية: «نؤكد التزامنا بتقديم تجارب سياحية فريدة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم، لنساعدهم على الاحتفاظ بذكريات لا تنسى عند زيارتهم لدبي. كما يسرنا الفوز ضمن جوائز موقع تريب أدفايزر للعام 2021، حيث يعكس هذا الأمر جودة الأنشطة التي نوفرها للجميع. كما نود أن نتقدم بجزيل الشكر لدبي للسياحة على دعمها وتعاونها الدائم معنا في عملنا على إطلاق المزيد من الجولات التي تلاقي إعجاب الزوار». وضمت قائمة أفضل خمس تجارب سياحية في العالم لجوائز «تريب أدفايزر» كلا من» جولات الدراجات المائية في دبي، وتجربة التجديف في منطقة روتوروا، وتجربة التجديف في المياه المتدفقة لنهر كايتونا - روتوروا، نيوزيلندا، وتجربة القفز المظلي من روتورفلاي - ريو دي جانيرو، البرازيل، وجولة تجديف بقوارب الكاياك في محمية شيل كي ومنطقة تامبا باي - تييرا فيردي، فلوريدا، ومغامرة في كهوف ونهر أريناليس في بورتوريكو - سان خوان، بورتوريكو.