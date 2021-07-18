2.52 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» النصفية

أبوظبي (الاتحاد)

حقق بنك أبوظبي التجاري 1.4 مليار درهم أرباحاً صافية خلال الربع الثاني من العام 2021، بارتفاع بنسبة 14% مقارنة بالربع الثاني من العام 2020 وبارتفاع بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول من العام 2021، فيما ارتفعت أرباحه نصف السنوية إلى 2.52 مليار درهم بنمو 76%.

وبلغ صافي الدخل من الفوائد 2.315 مليار درهم، بانخفاض بنسبة1% مقارنة بالربع الثاني من العام 2020 وبارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالربع الأول من العام 2021.

وارتفع الدخل من غير الفوائد ليبلغ 840 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 41% مقارنة بالربع الثاني من العام 2020 وبنسبة 5% مقارنة بالربع الأول من العام 2021 نتيجة ارتفاع الدخل من عمليات تداول العملات الأجنبية والرسوم الإدارية.

كما بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 33.4% في الربع الثاني من العام 2021، بتحسن بمقدار 150 نقطة أساس مقارنة بالربع الثاني من العام 2020 نتيجة ارتفاع العوائد، وتحقيق وفورات من الاندماج، والاستفادة من مستويات الكفاءة التي أتاحها برنامج التحول للصيرفة الرقمية، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات إضافية لضبط التكاليف. وبلغت قيمة المخصصات 678 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 1% مقارنة بالربع الثاني من العام 2020 وبانخفاض بنسبة 4% مقارنة بالربع الأول من العام 2021.

وفي النصف الثاني بلغ صافي الأرباح 2.524 مليار درهم بارتفاع بنسبة 76%. وبلغ صافي الدخل من الفوائد 4.434 مليار درهم بانخفاض بنسبة 14%. ارتفع الدخل من غير الفوائد ليبلغ 1.643 مليار درهم بارتفاع بنسبة 28%.

وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 34.8% بتحسن بمقدار 180 نقطة أساس. بلغت الوفورات المحققة من الاندماج (Merger Synergies) 661 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام 2021، ويمضي البنك قدماً لاجتياز الوفورات المستهدفة بنهاية العام 2021 والبالغة مليار درهم.

بلغت قيمة المخصصات 1.382 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 46%.

خلدون المبارك

إيداعات العملاء

ارتفعت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 14.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2021 لتصل إلى 141.9 مليار درهم، حيث شكلت نسبة 57% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة مع نسبة 51 % بنهاية العام الماضي.

وقال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: نجح بنك أبوظبي التجاري في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 ليحقق أداء مالياً قوياً خلال النصف الأول من العام 2021. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التزام البنك بتنفيذ استراتيجيته الخمسية، مما أدى إلى تسريع وتيرة التحول للصيرفة الرقمية، وتنمية قطاعات أعمال جديدة، وتحسين مستويات الكفاءة على مستوى المجموعة.

وتابع معاليه: جاء نمو صافي أرباح البنك نتيجة زيادة تنويع مصادر الإيرادات والنهج المنضبط في إدارة المخاطر والتكاليف. ومع استمرار تحسن بيئة الأعمال، توفر الميزانية العمومية القوية للبنك والمستويات الجيدة للسيولة ورأس المال، أسساً قوية لمواصلة تحقيق النمو واستشراف المستقبل.

وأوضح أنه على مدى فترة تفشي الجائحة العالمية، أبدى بنك أبوظبي التجاري التزاماً بدعم كافة الأطراف المعنية ولا سيما العملاء والمجتمع ككل. وكان ذلك نابعاً من ثقافة راسخة ترتكز على شعورنا بالمسؤولية كأفراد وكمؤسسة، مع اتباع أفضل ممارسات الحوكمة. وهذا ما مكّن البنك من الحفاظ على مكانته الريادية في القطاع المصرفي، ومواصلة دوره المهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

علاء عريقات

من جانبه، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:

تواصل مجموعة بنك أبوظبي التجاري تحقيق أداء مالي قوي، والحفاظ على رؤية واضحة في توفير أعلى مستويات الخدمة للعملاء. ويسرني الإعلان عن ارتفاع صافي أرباح البنك بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 1.402 مليار درهم في الربع الثاني من هذا العام، ما يمثل ارتفاعاً في العائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 13.1%.

وانعكست قدرة البنك في التكيف سريعاً مع التحديات خلال هذه الفترة على مجموعة واسعة من المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك النمو المستدام لودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وانخفاض تكلفة الأموال، وزيادة الدخل من الرسوم، وتسارع وتيرة التحول للصيرفة الرقمية، بالإضافة إلى التحسن المستمر في نسبة التكلفة إلى الدخل.

ويحقق البنك تقدماً جيداً في تنفيذ استراتيجيته الخمسية الجديدة التي تهدف إلى طرح حلول رقمية مبتكرة كركيزة أساسية في سعينا لتقديم تجربة عملاء استثنائية، ويواصل جهوده لتسريع وتيرة الابتكار، حيث تم إطلاق ثماني مبادرات مصرفية رقمية جديدة خلال الربع الثاني من العام 2021، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى خدماتنا وتعزيز مستويات الكفاءة. فيما نواصل جهودنا في الاستثمار في مجال تحليل البيانات الضخمة لتقديم خدمات متميزة تلبي متطلبات العملاء.