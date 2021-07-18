1.8 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 275 مبايعة بقيمة 831.07 مليون درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 293.27 مليون درهم و230 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 537.8 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى. وقد تصدرت منطقة جميرا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 122 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 71 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة وادي الصفا 5 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم. وسجلت الرهونات 973.14 مليون درهم منها 13 رهونات أراضي بقيمة 751.39 مليون درهم و96 رهونات فلل وشقق بقيمة 221.75 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 752 مليون درهم وأخرى في منطقة الراس بقيمة 25 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبة بقيمة 27.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الثانية بقيمة 7 ملايين درهم.