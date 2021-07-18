سفارة الدولة لدى النمسا تنظم ندوة لتنشيط حركة السياحة بين البلدين

فيينا (وام)

نظمت سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية النمسا ندوة افتراضية بعنوان «السياحة بين الإمارات والنمسا»، شارك فيها مجموعة من كبار المسؤولين في قطاع السياحة والطيران، فضلاً عن إدارة مطار فيينا وهيئة الترويج السياحي الوطنية في النمسا، ومديرون إقليميون لناقلات الطيران الوطنية، إضافة إلى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة. وسلط إبراهيم سالم محمد المشرخ سفير الدولة لدى جمهورية النمسا خلال الندوة، الضوء على أهمية قطاع السياحة في اقتصاد دولة الإمارات، كما استعرض أهم الإنجازات والإجراءات التي قامت بها الدولة لإعادة انتعاش السياحة، مع الالتزام بأفضل الإجراءات المطبقة لضمان أعلى معايير السفر الآمن في ظل جائحة كوفيد-19. وأكد أهمية تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والنمسا في القطاع السياحي بما يحقق المصالح المشتركة، كما أكد حرص السفارة على دفع التعاون في هذا القطاع الحيوي إلى الأمام، لافتاً إلى أهمية إكسبو 2020 دبي في عودة انتعاش هذا القطاع، وفي جذب السياح من النمسا إلى دولة الإمارات، كما تطرق إلى تأثيره المتوقع على دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار ولا سيما في مجال السفر والسياحة.