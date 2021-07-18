«مالية الشارقة» تعقد ملتقاها الثاني

الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة مؤخراً، الملتقى المالي الافتراضي الثاني للعام 2021، بحضور أكثر من 200 شخص من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والمستقلة، حيث ركز على كيفية تفعيل بطاقة الهوية الإماراتية على أجهزة الصراف الآلي لمصرف الشارقة الإسلامي، وأمن المعلومات، والدورة المستندية الجديدة لبوابة الموردين «دورة العقود»، بالإضافة إلى عرض نبذة عن الدورة الخامسة لجائزة الأداء المالي المتميز.

وتحدث في الملتقى ميرة السويدي، رئيس قسم الأنظمة المالية والتطبيقات الذكية بالدائرة، وبدر الزيود، أخصائي أمن المعلومات وإدارة المخاطر، وغانم الشامسي، ظابط عقود رئيسي، وناصر كشواني، أمين عام جائزة الأداء المالي المتميز، حيث لاقت جلسات الملتقى تفاعلاً حيوياً لافتاً من قبل المشاركين والحضور.

وقالت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية: «نحرص في الدائرة على تنظيم هذا الملتقى باستمرار، وقد جاء في نسخته الثانية للعام الجاري ، افتراضياً، ليتكامل مع النسخة الأولى ويضيف إليها، وكل هذه الأعمال المهمة تأتي التزاماً بتوجيهات وتعليمات حكومة الشارقة، وحرصاً على المشاركين وسلامتهم في ظل تداعيات الظروف الاستثنائية الراهنة بما يخص فيروس كورونا».