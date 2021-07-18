أوبك+ تجتمع للاتفاق على زيادة الإمدادات مع ارتفاع الأسعار

موسكو،دبي، لندن (رويترز)

يجتمع وزراء مجموعة أوبك+ اليوم الأحد في محاولة جديدة للاتفاق علي زيادة إمدادات النفط سريعاً لمواجهة ارتفاع الأسعار، بينما يتعافى الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.

واتفقت أوبك+ العام الماضي على تخفيضات قياسية للإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يومياً لمواجهة تراجع الطلب الناجم عن تفشي وباء فيروس كورونا، وهي قيود خففتها تدريجياً منذ ذلك الحين ليبلغ الخفض حالياً نحو 5.8 مليون برميل يومياً.

وكانت المجموعة قد خططت الحد من تخفيض الإنتاج بضخ مليوني برميل إضافية يومياً من أغسطس بسبب صعود الأسعار لأعلى مستوى في عامين ونصف العام.

وقال مصدر بتحالف أوبك+ لرويترز اليوم الأحد: إن كبار المنتجين بالتحالف توصلوا إلى اتفاق مبدئي لزيادة الإنتاج تدريجياً حتى ديسمبر وتمديد الاتفاق الحالي حتى نهاية 2022، ولكن لا يزال هناك بعض التفاصيل ينبغي الانتهاء منها.

ولم يتضح الشهر الذي ستبدأ فيه أوبك+ ضخ الإنتاج الإضافي في السوق، إذ إنه قد يكون من الصعب البدء في أغسطس.

وقالت أوبك: إن اجتماع اليوم سينعقد عبر الإنترنت ويبدأ في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش.