تعاونية الاتحاد تفتتح مركز البرشاء جنوب

دبي (الاتحاد)

افتتحت تعاونية الاتحاد مركزاً جديداً يضم هايبر ماركت و25 محلاً تجارياً في منطقة البرشاء جنوب بتكلفة بلغت 60 مليون درهم، وبمساحة بناء تبلغ 1232 قدماً مربعة.

ويأتي ذلك في إطار خططها واستراتيجياتها للانتشار والتوسع بما يسعد مساهمي ومتسوقي تعاونية الاتحاد، إذ بلغت عدد فروع التعاونية التي تتبع لها مع افتتاح المركز الجديد 22 فرعاً.

وأكد رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد ماجد حمد رحمة الشامسي، أن افتتاح المركز الجديد جاء مواكبةً للتطور الذي يشهده قطاع التجزئة بالدولة، وفي ظل التعافي السريع للاقتصاد المحلي من تداعيات جائحة «كورونا»، والذي يتطلب تلبية رغبات ومتطلبات المستهلكين من جميع الفئات، إذ وضعت التعاونية على عاتقها التوسع والانتشار في جميع مناطق إمارة دبي لتقديم تجربة تسوق استثنائية للمواطنين والمقيمين.