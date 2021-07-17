الشارقة تطلع المستثمرين على آليات تأسيس الأعمال

الشارقة (الاتحاد)

نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة مؤخراً جلسة حوارية، لإطلاع مجتمع الأعمال والمستثمرين ومكاتب المحاماة في الإمارة على المزايا التي وفرها قانون الشركات التجارية في الإمارات، والتي يمكنهم الاستفادة منها عند تأسيس الشركات الإمارة، بما في ذلك التملك الكامل لشركاتهم ضمن 1289 نشاطاً صناعياً وتجارياً. وأقيمت الجلسة التي استضافها «بيت الحكمة»، تحت عنوان «تأثير قانون الشركات التجارية على تأسيس الأعمال في الشارقة»، وذلك بالشراكة مع شركة «كيه بيه. إم.جي» العالمية للاستشارات وتدقيق الحسابات. شارك في الجلسة، التي ضمت نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين في الإمارة، محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، أحمد سيف بن ساعد السويدي نائب مدير إدارة الشؤون التجارية لدى دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وباسكال كنّج، مدير التجارة والجمارك، الشرق الأوسط لدى شركة «كيه بيه إم جي»، في حين أدارت الجلسة ماريانا بولبوك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيزموسيس» لحلول الأعمال.

وجاءت الجلسة في إطار جهود حكومة الشارقة لتوفير منصة تجمع المؤسسات والشركات من القطاعين العام والخاص للإجابة على جميع التساؤلات بشأن قانون الشركات التجارية الجديدة .