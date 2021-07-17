اقتصادية الشارقة تنفذ 48191 جولة رقابية في الربع الثاني

الشارقة (وام)

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 48191 جولة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنمو 288 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وأكد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية أن الإدارة والفرق التابعة لها تعمل بشكل متواصل ووفق خطط مدروسة للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في المنشآت الاقتصادية في الإمارة ، كما كثفت الدائرة دورها خلال الفترة الراهنة بهدف التأكد من التزام المنشآت والتصدي للمخالفين تزامناً مع عيد الأضحى المبارك. وأكملت الدائرة استعدادها الكامل لاستقبال عيد الأضحى حيث تعمل وفق خططها لتأمين أسواق الإمارة من خلال حملاتها الرقابية للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية