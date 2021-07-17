سيدات أعمال أبوظبي يوقع مذكرتي تفاهم لتمكين المرأة

أبوظبي(وام)

وقع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة تفويض للاستشارات القانونية والترجمة، بهدف تبادل الخبرات والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتعزيز الفرص ومواكبة التطورات المتسارعة في المجال، ومذكرة تعاون مع مؤسسة البوصلة الدولية لريادة الأعمال والاستشارات، والتي تهدف إلى تنمية وتعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات وتنمية الموارد البشرية النسائية، وقدرات المواهب منها، بما يساهم في تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز قدراتها في سوق العمل المحلي والدولي

وأكدت مريم محمد الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، أن توقيع المجلس لمذكرات التعاون يأتي امتداداً لالتزامه بدعم بناء الشراكات والاتفاقيات الاستراتيجية مع المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها، تحقيقاً لإحدى مبادرات الخطة الاستراتيجية 2020- 2024 للمجلس، الأمر الذي من شأنه الارتقاء بقيمة الخدمات المقدمة لعضوات سيدات أعمال أبوظبي، وتوفير أعلى مستوى من التطور والتقدم وتعزيز الفرص أمامهن، وترسيخ مكانتهن في سوق الأعمال. وقالت إن المجلس يتطلع من خلال تعاونه مع شركة «تفويض» للاستشارات القانونية والترجمة، الاستفادة المثلى من خبراتها وإمكانياتها المتاحة في مجال الاستشارات القانونية وما ستشرف على تقديمه من برامج تدريبية في مجالات متنوعة من خلال شركائها والذين تطوعوا للمشاركة في دعم الأعمال.

وأكدت الرئيسة الفخرية لمركز البوصلة الدولي الشيخة سلامة بنت محمد بن بطي آل حامد، على أن مثل هذه الاتفاقيات تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتوسيع قاعدة العملاء وتعزيز مفهوم التعاون الاستراتيجي لتطوير سوق العمل الذي أصبح للمرأة الإماراتية بصمات واضحة فيه على المستويين المحلي والدولي. وأشارت إلى أن مجلس سيدات أعمال أبوظبي يعتبر أحد أهم وأبرز الجهات المؤسسية الرائدة والداعمة للمرأة الإماراتية للنهوض بدورها في القطاع الخاص، لتصبح شريكاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي، مما يدفع المجلس قدماً للمشاركة والمساهمة في التنمية الاقتصادية النسائية على جميع المستويات المحلية والدولية. وتطرقت إلى الإسهام في منح عضوات ومنتسبات المجلس الفرصة لمشاركة خبرتهن العملية في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفعاليات والأنشطة المتعلقة بهذا المجال في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، من خلال تقديم الاستشارات الخاصة بالدراسات المتعلقة بريادة الأعمال وإعداد القادة وتمكين المرأة من تطوير مهاراتها وكذلك الأفراد والمؤسسات المرخصة، والقيام بتنظيم ورش عمل وندوات ومؤتمرات علمية في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقدمت الرميثي الشكر لمؤسسة البوصلة الدولية لريادة الأعمال والاستشارات، راجيةً أن يسهم هذا التعاون في خدمة المجتمع وإثراء أجندة مجلس سيدات أعمال أبوظبي بالكثير من الأنشطة والبرامج والفعاليات المختلفة. من جانبها قالت صافيناز المهدي المدير التنفيذي لشركة تفويض للاستشارات القانونية والترجمة: «إنه عبر توقيع مذكرة التعاون مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي سيتم تقديم 12 خدمة قانونية من خلال مبادرة «استثمر في الإمارات» التي أطلقتها الشركة في أبريل الماضي. وأوضحت أن التعاون بين الجانبين يهدف إلى إعداد وتطوير مسارات تدريبية بالتعاون مع مجموعة من رجال الأعمال من ذوي الخبرة بالسوق الإماراتي، لتسليط الضوء على أسس ابتكار أفكار المشروعات، وإعداد وتقديم مسارات تدريبية لتطوير الأعمال واستدامتها، إضافة إلى مسارات تدريبية تهدف إلى تعريف سيدات الأعمال على كيفية استثمار التحديات التي تواجه المشاريع التجارية وتحويلها إلى فرص استثنائية، وتسليط الضوء على الأدوات والأسس التي تمكّن الأعمال من مواكبة التطورات المتسارعة على مختلف الصُّعد.