كهرباء وجامعة الشارقة تطوران 7 مشروعات بحثية

الشارقة (وام)

أعلنت إدارة الدراسات والبحوث بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تطور العمل في 7 أبحاث ودراسات تنفذها الهيئة بالتعاون مع جامعة الشارقة في مجالات العمل المختلفة.

فقد تم إنجاز 91.25 بالمائة من دراسة تطوير سياسات وممارسات إعادة استخدام المياه الرمادية في الشارقة و90 بالمائة من دراسة التوزيع الزماني - المكاني لمناسيب ونوعية المياه الجوفية في الشارقة و93 بالمائة من المشروع البحثي نمذجة دوران وجودة المياه في بحيرة الحمرية وحولها و80 بالمائة من نظام تكييف هواء مبرد بالامتصاص الحراري الشمسي و74.29 بالمائة من دراسة المجمع الحراري الكهروضوئي الهجين وإنجاز و88% بالمائة من دراسة إدارة الطلب باستخدام أنظمة الطاقة الهجينة المستقلة و16 بالمائة من دراسة التحليل الاقتصادي التقني والبيئي لأنظمة استخلاص الماء الصالح للشرب من الهواء في ظل الظروف الجوية والرطبة في الشارقة وذلك في إطار التعاون العلمي المشترك بين الهيئة وجامعة الشارقة والاستفادة في التكنولوجيا المتقدمة.

وأكدت المهندسة ميادة البردان مدير إدارة البحوث والدراسات أن البحث العلمي يعتبر من أهم الوسائل التي تعتمد عليها الهيئة في تحقيق التطوير والتقدم، وتعتبر الخيار الأفضل لوضع الخطط الإستراتيجية على أرض الواقع من خلال تبني المنهجية العلمية والاعتماد على البحوث والدراسات العلمية لتسريع الخطى في اتجاه الريادة والتميز في مجالات عمل الهيئة، وذلك بتوجيهات ودعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.