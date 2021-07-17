غرفة الفجيرة تبحث افتتاح مكاتب حاضنات مشاريع صغيرة

الفجيرة (وام)

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة حرص الغرفة على النهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رواد ورائدات الأعمال لدخول سوق العمل ومواكبة التطورات المستجدة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التحول الرقمي. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإدارة الدوري العاشر في مقر الغرفة، والذي تم خلاله مناقشة الاستعدادات الجارية لافتتاح مكاتب جديدة، حاضنات لمشاريع رواد ورائدات الأعمال بعد عطلة عيد الأضحى المبارك في مركز معارض دبا الفجيرة ضمن برنامج «بداية» وتحت مظلة مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة التابع للغرفة.