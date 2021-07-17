ورشة عمل بالشارقة حول «التحكيم وريادة الأعمال»

الشارقة (الاتحاد)

نظّم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»، ورشة عمل حول «التحكيم وريادة الأعمال»، أقيمت في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمشاركة عدد من أعضاء مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، لتمكينهم من التعرف على النزاعات القانونية التي يتعرض لها أصحاب المشاريع مع الموردين والشركاء وطرق حلها، وتزويدهم بالاستشارات القانونية اللازمة للتعامل مع مثل التحديات.

وجاء تنظيم هذه الورشة تماشياً مع اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين «تحكيم» و«رواد» في سبتمبر من العام الماضي، وتضمنت الاتفاق بين الجانبين على تقديم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي لخدماته في نشر ثقافة التحكيم والتعريف به، للمشاريع المندرجة تحت مؤسسة «رواد»، بهدف توثيق العلاقات وتوحيد الجهود الرامية بين الجهات للأخذ بالقطاعات الاقتصادية والحيوية إلى مستويات أكثر تنافسية واحترافية.

أحمد صالح العجله

وأكد أحمد صالح العجله، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»، على أهمية مثل هذه الورش في حل النزاعات التجارية وتعزيز ثقافة التحكيم بدلاً من التقاضي، بما ينسجم مع رؤية مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» في أن يكون واجهة أساسية لمساعدة رجال الأعمال في حل نزاعاتهم التجارية وتسويتها، وغرس ثقافة التحكيم بين ممارسي القانون والمهنيين ورجال الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وأشار إلى أن حل المنازعات التجارية بالطرق الودية يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، ويزيد من الثقة بين الأطراف، وهو ما يوفر الفرصة لتحقيق مزيد من التعاون بينهم مستقبلاً، مضيفاً أن «تحكيم» يقدم لأعضاء مؤسسة «رواد» الاستشارات القانونية اللازمة لاستمرار ونمو أعمالهم، وتمكينهم من المساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة ضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومنافسة.

حمد المحمود

من جانبه أكد حمد المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (روّاد)، على أهمية ورشة «التحكيم وريادة الأعمال « في زيادة وعي أعضاء المؤسسة بمفهوم التحكيم .