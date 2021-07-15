5.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 5.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1346 مبايعة بقيمة 3.64 مليار درهم منها 128 مبايعة للأراضي بقيمة 854.35 مليون درهم و1218 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.79 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 90 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 223 مليون درهم.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 232 مبايعة بقيمة 566 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.53 مليار درهم.