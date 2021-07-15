«جولة سياحية في دبي» تستأنف عملياتها

دبي (الاتحاد)

تستأنف «سيتي سايت سيينج» المختصة في الحافلات السياحية المفتوحة على مستوى العالم عملياتها في دبي اليوم بإعادة تشغيل جولاتها الفريدة عبر مختلف مناطق ومعالم المدينة مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة كما تقدم عرضاً سعرياً خاصاً لمدة محددة للعملاء في الدولة. وكانت خدمة «جولة سياحية في دبي» بالحافلة المكشوفة قد أطلقت لأول مرة في دولة الإمارات في عام 2014 كمشروع مشترك مع مجموعة دناتا للسفريات وأصبحت من أشهر خيارات الجولات السياحية في المدينة.

وتعمل اعتبارا من اليوم «جولة سياحية في دبي» كل ساعة يوميا من 10 صباحا حتى 4 عصراً انطلاقا من مول دبي.