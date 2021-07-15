«اتصالات ديجيتال» تحصد جائزة أفضل شريك أعمال لـ«مايكروسوفت»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت «اتصالات ديجيتال» على جائزة أفضل شريك أعمال لشركة مايكروسوفت في الإمارات العربية المتحدة عن عام 2021 من ضمن مجموعة من شركاء مايكروسوفت الدوليين، لما أظهرته «اتصالات ديجيتال» من تفوق وتميز في ابتكاراتها وتوفير الحلول للعملاء بالاعتماد على تقنيات مايكروسوفت.

وقالت الشركة في بيان: تعكس هذه الجائزة جهود «اتصالات ديجيتال» في تقديم الخدمات المتميزة في دولة الإمارات ونجاحها في عقد العديد من الشراكات بمختلف القطاعات بما فيها الأمنية، فضلاً عن دعمها لخدمات «Azure» في المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة، والكبرى بما في ذلك العديد من الجهات الحكومية المرموقة، وشركات القطاع الصحي والمالي. ولعبت «اتصالات ديجيتال» دوراً محورياً في تسريع تحول العملاء نحو نموذج العمل عن بُعد خلال الجائحة عبر تأمين خدمة الاجتماعات «Teams Direct Routing» للمساعدة في تخفيض النفقات وتمكين استمرارية الأعمال للمؤسسات الدولية.

تجدر الإشارة إلى أنه في كل عام تقوم الجائزة السنوية لمايكروسوفت عن فئة أفضل شريك للأعمال على مستوى الدولة بتكريم شركاء مايكروسوفت الذين يقومون بتطوير وتقديم الخدمات المتميزة التي تعتمد على حلول مايكروسوفت على مدار العام السابق.