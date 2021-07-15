«أوبك»: الطلب العالمي على النفط يتحسن في 2022

لندن (رويترز) - توقعت أوبك اليوم الخميس ارتفاع الطلب العالمي على النفط في 2022 ليصل إلى مستوى يماثل معدلات ما قبل الجائحة بقيادة نمو في الولايات المتحدة والصين والهند.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري اليوم الخميس إن الطلب سيرتفع العام المقبل 3.4 بالمئة إلى 99.86 مليون برميل يوميا، بمتوسط يزيد على 100 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2022.

نمو الاقتصاد العالمي

وقالت أوبك في التقرير «هناك توقعات قوية لنمو الاقتصاد العالمي في 2022... تشمل احتواء أفضل لكوفيد-19 خاصة في الدول الناشئة والنامية، ويُتوقع أن تحفز الطلب على النفط ليبلغ مستويات ما قبل الجائحة في 2022».

يعكس التقرير ثقة أوبك في أن الطلب العالمي سيتعافى بقوة من الجائحة، مما يسمح للمنظمة وحلفائها بتخفيف جديد لقيود الإنتاج غير المسبوقة التي طُبقت في 2020. وكان بعض المحللين قد قالوا إن الطلب العالمي على النفط ربما بلغ ذروته في 2019.

وأبقت أوبك في تقريرها أيضا على توقعها لنمو الطلب 5.95 مليون برميل يوميا، بما يعادل 6.6 بالمئة، في 2021.

وتتوقع أوبك أن الطلب على النفط في الصين والهند سيتجاوز مستويات ما قبل الجائحة العام المقبل. وقالت إن الولايات المتحدة سيكون لها أكبر مساهمة في نمو الطلب في 2022، غير أن استخدام الولايات المتحدة للنفط سيظل أقل بقليل من مستويات 2019.

وقالت أوبك إن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.1 بالمئة العام المقبل من 5.5 بالمئة في 2021، وأن يظل مدعوما بتحفيز حكومي والتوقعات «تعتمد بشكل أساسي على التطورات المتعلقة بكوفيد-19».

جرى تداول النفط دون 74 دولارا للبرميل بعد صدور تقرير أوبك. وارتفع السعر أكثر من 40 بالمئة منذ بداية العام بمساعدة تخفيضات إمدادات أوبك وحلفائها في إطار مجموعة أوبك+.

مزيد من الإمدادات

أظهر التقرير زيادة إنتاج أوبك وتوقع المزيد من الإمدادات من المنافسين في 2022، بما في ذلك منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

اتفقت أوبك+ في أبريل على تخفيف تدريجي لتخفيضات الإنتاج من مايو إلى يوليو. وأظهر تقرير اليوم أن إنتاج أوبك في يونيو ارتفع 590 ألف برميل يوميا إلى 26.03 مليون برميل يوميا.

ويشير التقرير إلى عجز أكبر في الإمدادات في الربع الأخير من 2021، بناء على افتراض عدم اتفاق أوبك+ على زيادة جديدة وعلى أساس التزام إيران وليبيا وفنزويلا، وهي دول مستثناة من تخفيضات أوبك+، بمستويات إنتاجها في يونيو.

وتوقع التقرير زيادة 2.1 مليون برميل يوميا في المعروض من منافسي أوبك في 2022 مع تحفيز ارتفاع الأسعار للاستثمار. وتتوقع أوبك ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي 500 ألف برميل يوميا في 2022 بعد انكماش هذا العام.

وسيحد الإنتاج الإضافي من نمو الطلب على خام أوبك العام المقبل، لكن أوبك ما زالت ترى أن العالم يحتاج إلى 28.7 مليون برميل يوميا من أعضائها، بزيادة 1.1 مليون برميل يوميا عن 2021، وهو يسمح نظريا بزيادة إنتاج أوبك.