«طيران الإمارات»:70% نسبة الإشغال خلال العيد

حسام عبدالنبي (دبي) أكد عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، أن قطاع الطيران بدأ في التعافي ولا رجعة للوراء للأوضاع التي أعقبت انتشار الجائحة عالمياً.

وقال خلال مؤتمر صحفي افتراضي، إن «طيران الإمارات» تشغل في الوقت الحالي رحلات إلى 124 وجهة حول العالم مع عودة نسبة التشغيل إلى نحو 50% مما كانت عليه قبل الجائحة، مرجعاً ذلك إلى بدء ظهور فعالية اللقاحات ضد فيروس «كوفيد -19» في العالم، ما جعل الكثير من الدول تغير من بروتوكولات السفر وتلغى متطلبات الحجر الصحي للحاصلين على اللقاح، ما يعني أن نسبة انتشار الفيروس بدأت في التراجع.

عادل الرضا خلال المؤتمر الصحفي

فترة العيد

وفيما يخص الإقبال على السفر خلال فترة العيد، أفاد الرضا، بأن هناك رغبة كبيرة في السفر لدى المقيمين في الدولة حتى أن نسبة الإشغال في شبكة خطوط طيران الإمارات خلال تلك الفترة، ستتجاوز 70% مما كانت عليه في الأيام العادية قبل «كورونا»، مع وصولها إلى 100% في بعض الوجهات التي تشهد زيادة في الطلب بسبب إلغاء شرط الحجر الصحي، متوقعاً أن يسافر أكثر من 20 ألف شخص من مطار دبي غدا الجمعة، ومحدداً عدد من الوجهات التي تشهد إقبالاً كبيراً ومنها قبرص وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا واليونان ومالطا والمالديف وسيشل ومصر والأردن والبحرين والبرازيل والولايات المتحدة الأميركية، ومعلناً في الوقت ذاته إطلاق رحلات إلى وجهه جديدة بعد 5 أيام وهي ميامي في الولايات المتحدة الأميركية نظراً لكونها وجهه سياحية محببة.

استدعاء الطيارين

وذكر الرضا، أنه بالتزامن مع تعافي قطاع الطيران بدأت الشركة في زيادة عدد طائرات «A380» المنضمة إلى شبكتها حول العالم، حيث دخلت 27 طائرة إلى الخدمة في الوقت الحالي ويرجح زيادة العدد إلى 42 طائرة في شهر نوفمبر المقبل.

وقال إن الشركة بدأت في استدعاء الطيارين الذين حصلوا على إجازات بدون راتب في وقت سابق، من أجل إعادة تأهيلهم وتدريبهم مجدداً، حيث سيزداد العدد بشكل كبير خلال شهر أغسطس، موضحاً أن الأمر يرتبط بزيادة الطلب على بعض الوجهات وعلى السعة التشغيلية لتدريب الطيارين إذ أن لدى الشركة القدرة على تدريب وإعادة ما بين 50 إلى 80 طيار إلى الخدمة شهرياً خلال الأشهر المقبلة.

باقات «إكسبو»

وتوقع الرضا، أن تشهد الأسابيع المقبلة بدء الإعلان عن باقات وعروض الطيران الخاصة بالحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، بحيث يتم توفير خيارات متعددة ومتميزة للراغبين في زيارة الحدث تشمل تأشيرات الدخول وحجز الطيران والفنادق وتذاكر الدخول، لافتاً إلى أن طيران الإمارات ستعلن عن ترتيبات خاصة بالحدث مثل تشغيل رحلات إضافية إلى بعض الدول من أجل التسهيل على المسافرين.

ورداً على سؤال عن وجود بعض العالقين بسبب تحديث متطلبات السفر وقرار بعض الدول بوقف الرحلات أو عدم نقل الركاب من الإمارات، أجاب الرضا، بأن الشركة دائماً ما تبذل أقصى جهودها لنقل الركاب من دولة إلى أخري وتوفير البدائل المناسبة في حالة الأغلاق الذي يعد شأن للدول ولا دخل لـ «طيران الإمارات» فيه، مؤكداً منح المسافرين العالقين خيارات مرنة مثل أحقية تغيير وجهه السفر أو استرداد ثمن التذكرة أو الانتظار لحين السماح بالدخول مجدداً لتلك الدول.

نصائح

وحدد الرضا، عدداً من النصائح للراغبين في السفر وهي اختيار الوجهات التي فتحت أبوابها للقادمين من دولة الإمارات، والتأكد من المستجدات الخاصة بالإجراءات المطلوبة للسفر من حيث الحصول على التطعيم أو فحص «بي سي آر» أو ما شابة، مع ضرورة الالتزام بجميع متطلبات الدخول إلى تلك الدول مثل تعبئة بعض النماذج سواء قبل السفر أو عند الوصول، مشدداً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر الدائم من ناحية الإجراءات الاحترازية ومتطلبات التباعد الاجتماعي خلال فترة السفر.

ودعا الرضا، الراغبين في السفر إلى عدم الانتظار إلى أخر لحظة قبل السفر لحجز تذاكر الطيران خشية تغير الحجوزات في حال تغيير بروتوكولات السفر، منوهاً أن «طيران الإمارات» تتبع سياسة مرنة تسمح بتغيير الحجز أو الإلغاء بسهولة.

وعن التسهيلات التي توفرها طيران الإمارات للمسافرين، أجاب الرضا، أن الشركة قامت بربط التطبيق الإلكتروني الخاص بها بالهيئات الصحية في الدولة من أجل نقل نتائج الفحص الطبي رقمياً من المختبرات إلى نظام حجوزات طيران الإمارات، إلى جانب ربط التطبيق مع منظمة «إياتا» لتوفير أحدث البيانات الخاصة بمتطلبات الدخول إلى أي دولة، مشيراً إلى أن الشركة تواصل تسريع مشاريع التحقق من السفر باستخدام التكنولوجيا البيومترية (المقاييس الحيوية) والرقمية وعدم التلامس في المطارات وتشجع المسافرين على استخدامها نظراً لما تتميز به من سهولة الاستخدام، فضلاً عن توفير «كونترات» الخدمة الذاتية في المطارات لتوفير خيار إتمام إجراءات السفر للمسافرين من دون وجود موظف ما يمنحهم السهولة والسلاسة وتوفير الوقت وعدم الانتظار في الطوابير.

جواز سفر أياتا

وأعلن الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، أن الشركة تقدم حالياً حل «جواز سفر أياتا» لعملائها الذين يسافرون إلى 10 مدن، وتخطط لتوسيعه ليشمل جميع المسارات عبر شبكة خطوطها في الأسابيع المقبلة.

وقال إن طيران الإمارات كانت من أوائل الناقلات العالمية التي بدأت في أبريل الماضي التطبيق التجريبي لجواز سفر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، وهو تطبيق محمول لمساعدة الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية لاختبارات أو لقاحات «كوفيد-19»، منبهاً أن الأمر يعتمد على جاهزية الدول لذلك وتنسيقها مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وأصبح الآن بإمكان عملاء طيران الإمارات، الذين يسافرون بين دبي وكل من لندن وبرشلونة ومدريد وإسطنبول ونيويورك جون كينيدي وموسكو وفرانكفورت وباريس شارل ديغول وأمستردام، استخدام «جواز سفر أياتا» للوصول إلى أحدث معلومات السفر المتعلقة بـ«كوفيد-19»، بما في ذلك مواقع المختبرات المعتمدة لفحوصات PCR وإدارة وثائق السفر الخاصة بالفايروس، مثل سجلات التطعيم والاختبارات. ويتلقى الركاب على هذه الرحلات رسالة نصية قصيرة ورسالة بريد إلكتروني مع رمز التفعيل وإرشادات حول تنزيل «تطبيق جواز سفر أياتا IATA Travel Pass».



استقرار أسعار التذاكر

نفى عادل الرضا أن يكون ارتفاع أسعار تذاكر الطيران في الوقت الحالي، بسبب سعى شركات الطيران إلى تعويض خسائرها من فترة الإغلاق التي أعقبت انتشار جائحة «كوفيد -19».

وقال إن ذلك الأمر غير منطقي بالمرة، وتوجد مبررات لزيادة السعر أهمها زيادة الطلب على بعض الوجهات، وارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 75 دولاراً للبرميل ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة التكلفة التشغيلية وأسعار التذاكر، إضافة إلى قيام الكثير من المطارات وشركات الخدمات برفع أسعارها بنسبة تزيد 50% على الرسوم التي كانت تتقاضاها قبل الجائحة، متوقعاً أن تستقر أسعار تذاكر الطيران خلال الفترة القادة خصوصاً في ظل زيادة عدد الرحلات المنتظمة.