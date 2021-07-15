«السيادي السعودي» و«كوسكو» يشتريان حصة في «البحر الأحمر»

جدة (الاتحاد) استكمل المساهمون المؤسسون لشركة محطة بوابة البحر الأحمر المحدودة رسمياً بيع 40% من أسهم الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة وشركة كوسكو للملاحة البحرية المحدودة (بنسبة 20% لكل منهما) بقيمة إجمالية قدرها 1,050 مليار ريال سعودي (280 مليون دولار)، عقب استيفاء جميع الشروط والحصول على الموافقات النظامية المطلوبة. وبانتهاء الصفقة، تصل القيمة السوقية لشركة محطة بوابة البحر الأحمر إلى 3,3 مليار ريال سعودي (880 مليون دولار).

وقالت شركة محطة بوابة البحر الأحمر المحدودة في بيان: تعزز عرض القيمة الخاص بها بدعم من مشغل موانئ عالمي رائد «كوسكو» للملاحة البحرية المحدودة، والتي تسهم في نمو حجم أعمال المحطة، ويساعد كل من المساهمين الجدد في دفع عجلة النمو المستقبلي للشركة على خدمات المناولة والترصيف والخدمات اللوجستية المتكاملة. بدأت شركة محطة بوابة البحر الأحمر المحدودة أعمالها عام 2009 في ميناء جدة الإسلامي، علاوة على ذلك، تواصل الشركة تحقيق النمو من خلال اتفاقية البناء والتشغيل ونقل الملكية مدتها 30 عاماً مع الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، والتي تم الإعلان عنها في أواخر عام 2019 ودخلت حيز التنفيذ في شهر أبريل من عام 2020.

وبموجب هذه الاتفاقية، بدأت الشركة بتشغيل الجزء الشمالي لميناء جدة الإسلامي، مما أسهم في مضاعفة طاقتها الاستيعابية من 2.5 مليون إلى 5.2 مليون حاوية قياسية (عشرين قدماً) لتصبح بذلك أكبر محطة حاويات في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تتضاعف طاقتها الاستيعابية خلال مدة الاتفاقية لتصل إلى 9 ملايين حاوية قياسية عقب تنفيذ خطط الاستثمار بقيمة 1.7 مليار دولار في البنية التحتية والمعدات والتكنولوجيا.

يذكر أن جي بي مورجان عمل كمستشار مالي وشركة عبد العزيز العجلان وشركاه بالتعاون مع شركة بيكر وماكنزي المحدودة كمستشار قانوني للمساهمين المؤسسين في الصفقتين. وعملت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية (HSBC SA) كمستشار مالي منفرد لـصندوق الاستثمارات العامة وفريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر (إل إل بي) بالاشتراك مع مكتب صلاح الحجيلان محامون ومستشارون قانونيون كمستشار قانوني منفرد لـصندوق الاستثمارات العامة في الصفقة.