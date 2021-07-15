«أبوظبي للقوارب» ينطلق 13 أكتوبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، وبالتعاون مع شركة كابيتال للفعاليات التابعة لها، عن استعدادها لتنظيم النسخة الثالثة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب خلال الفترة من 13 -16 أكتوبر المقبل.

وتحتضن أبوظبي هذا المعرض الذي يعتبر أول حدث متخصص باليخوت والقوارب والرياضات البحرية ومعدّات صيد الأسماك يُقام في دولة الإمارات خلال العام الجاري. كما يسلط المعرض الضوء في نسخته الحالية على مجموعة من الأنشطة البحرية المتميّزة، بما فيها استئجار القوارب وتجارب الرحلات البحرية الترفيهيّة بأسعار مناسبة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المعرض.

وفي خطوة تؤكد التوجهات المستقبلية لقطاع المعارض في مرحلة التعافي من الجائحة، نجحت «أدنيك» خلال العام الجاري بإقامة وتنظيم فعاليات كبرى بثقة وأمان، مستفيدة من إجراءات الصحة والسلامة التي تبنتها وطبقتها وفق أعلى المعايير العالمية، والتي كان أبرزها معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس)، ومعرض الدفاع البحري (نافدكس 2021)، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، ما يمهّد الطريق أمام عودة المعارض والمؤتمرات الرئيسية الأخرى في النصف الثاني من العام، ويؤكد على جاهزية أدنيك وقدرتها على استضافة معرض أبوظبي الدولي للقوارب وفق ذات المعايير التي تسهم في الحفاظ على صحة وسلامة جميع الأطراف المعنية.

تسهيل عقد الاتفاقات التجارية

وقال سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات: «يُعد معرض أبوظبي الدولي للقوارب فعالية استراتيجية كونه يوفر منصّة للشركات المتخصّصة لتسهيل عقد الاتفاقات التجارية، وإطلاق المنتجات الجديدة، فضلاً عن الفعاليات والبرامج التي تركز على إتاحة الفرصة لاستكشاف المناطق البحريّة في أبوظبي ودولة الإمارات، واختبار الأنشطة الترفيهية البحرية وصيد الأسماك وغيرها. كما يتيح للزوّار فرصة التعرّف على التراث البحريّ الغنيّ لأبوظبي، والمشاركة في الأنشطة المتميزة بالإضافة إلى استكشاف جناح دولة الإمارات الذي سنقدمه هذا العام بحلة جديدة».

وأضاف المنصوري: «سعداء بقائمة شركاء ورعاة الحدث لهذا العام، والتي تشمل أبوظبي البحرية، الشريك الاستراتيجي للحدث، والراعي الماسي جلف كرافت، والراعي البلاتيني للحدث نادي كابتن كلوب لرحلات اليخوت والقوارب البحرية، كما تشهد نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 80 عارضاً، من ضمنها جهات تشارك معنا للمرة الأولى، منها موانئ أبوظبي، وأبوظبي البحرية، وشركة الفجر البحرية، وشركة بيلاسي، وجلف كرافت، والتي ستعرض قوارب سيلفر كرافت وأوريكس، شركة ماوري العالمية لليخوت الفاخرة، وميداسيا مارين، وفي مارين، وجلاسديب، وجي جي مارين التي ستعرض مجموعة من القوارب الفاخرة، مشاريع الفطيم التجارية المالكة لشركة هوندا للمحركات البحرية، وشركة سيكس مارين البحرية، وشركة المسعود – أم تي يو».

التدابير الوقائية والاحترازية

وتابع المنصوري: «تحرص أدنيك على اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية لاستقبال زوار معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2021، مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، التزاماً بإرشادات وتوجيهات الجهات الصحية والتنظيمية المعنية، وبعد نجاحنا في تنظيم معرضي آيدكس ونافدكس 2021، واستضافة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، فإننا على ثقة بقدرتنا تجاه ضمان سلامة ضيوفنا والمشاركين والعارضين في بيئة أعمال آمنة».

ويمكن للزوّار الاستمتاع بفعاليات المعرض، ومشاهدة القوارب واليخوت والمنتجات البحرية التي تمت صناعتها لدى مختلف الشركات في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم، حيث تعرض عدّة شركات معدّاتها الخاصة بالأنشطة الترفيهية البحرية، وأحدث معدّات الصيد والترفيه المائي، وغيرها من المنتجات النوعية والمبتكرة.