اينوك تطلق محطات «إي لينك»

دبي (الاتحاد)

كشفت اينوك لينك، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات التابعة لمجموعة اينوك، أمس عن خططها لإطلاق محطات «إي لينك» الجديدة، والأولى من نوعها على مستوى العالم في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي عبارة عن محطات متنقلة تتيح للعملاء وسائقي المركبات إمكانية الوصول بسهولة إلى خدمات التزوّد بالوقود.

وصُممت المحطات خصيصاً لتوسيع النطاق الذي تغطيه شبكة محطات الوقود عبر اختصار المدة الزمنية للتشييد وبدء التشغيل، والتي تحتاج عادةً بين 12 إلى 18 شهراً، إضافة إلى تقليص المساحة المطلوبة إلى 500 قدم مربع، مقارنة بالمساحة المطلوبة لمحطات الخدمة التقليدية، والتي تتراوح بين 30,000 و50,000 قدم مربّع، ما يجعل من محطات «إي لينك» خياراً مثالياً لتلبية احتياجات المجمعات السكنية ومناطق الأعمال بشكل دائم.

جُهّزت المحطات بخزان وقود سعته 30 ألف لتر يتيح تزويد حتى أربع مركبات بالوقود في وقت واحد، وبالتالي تقليص مدة انتظار المركبات للتزوّد بالوقود. وتضم المحطات مظلات مصنوعة من ألياف الكربون المعروفة بوزنها الخفيف والمستخدمة في سيارات الفورمولا 1، وذلك لتوفير أفضل تجربة تزوّد بالوقود للعملاء، كما أن المحطات مزودة بشاشات رقمية مبتكرة لإثراء تجربة التزود بالوقود. وستوفر محطات «إي لينك» المتنقلة إمدادات مستمرة من البنزين خصوصي 95 والبنزين الممتاز 98 والبيوديزل.