«أبوظبي للجودة» ينظم «معاً لأسواق عادلة»

أبوظبي (الاتحاد)

عقد قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ورشة عمل افتراضية بعنوان: «معاً لأسواق عادلة» عبر المنصات المرئية، وتستهدف الورشة منافذ البيع الكبرى مثل كارفور واللولو والجمعيات وما شابهها من منافذ البيع الكبرى الموجودة في أبوظبي.

وقال خلف المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الأسواق والمستهلكين: إن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يشكل إطاراً داعماً للجهات التنظيمية، ولقطاع الصناعة في أبوظبي، ويأخذ المجلس على عاتقه مهمة ترسيخ الدعائم المتينة لاقتصاد الإمارة، وتعزيز انفتاحها على الأسواق العالمية، من خلال إنشاء وتطوير بنية تحتية قوية للجودة.

وأشار المزروعي إلى أنه في سبيل تحقيق أهداف المجلس الحيوية تم عقد ورشة العمل لتبحث عدد من المحاور التي تهم قطاع الأسواق والمستهلكين، ومنها خدمات سلامة المنتجات، وخدمات المقاييس القانونية، والمتطلبات والاشتراطات المترولوجية للموازين التجارية، والاشتراطات المترولوجية للعبوات المعبأة مسبقاً، وكذلك المتطلبات والاشتراطات الخاصة بالممارسات التجارية الصحيحة.

وأشار إلى أن الورشة تأتي في إطار تنفيذ مهام الرقابة والتفتيش والتحقق من أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً تحقيقاً لأهداف المجلس الاستراتيجية المتمثلة بأن تكون «أسواق إمارة أبوظبي أكثر سلامة وعدالة»، من خلال ضمان تطبيق خدمات المقاييس القانونية، والتي تهدف إلى التأكد من صحة قراءات أدوات القياس القانونية المستخدمة في الأسواق، وكذلك التي تؤثر على صحة وسلامة الأفراد والبيئة والتي تستخدم في تطبيق القوانين أيضاً، بالإضافة إلى الرقابة على كميات المنتجات في العبوات المعبأة مسبقاً المصنعة محلياً والمستوردة، وذلك لحماية حقوق كل من التاجر والمستهلك، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في الأسواق المحلية وحماية ودعم اقتصاد إمارة أبوظبي.