بنك أم القيوين يعين رئيساً تنفيذياً

دبي (الاتحاد)

عين بنك أم القيوين الوطني عدنان العوضي في منصب الرئيس التنفيذي للبنك. وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني: «يسرني ويشرفني تولي هذا المنصب، وأتطلع نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة لبنك أم القيوين الوطني الرائد في القطاع المصرفي بالدولة، والتي ستسهم في دعم وتيرة النمو التي تشهدها أعمالنا في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وترسيخ مكانته البارزة كمركز مالي ومصرفي رائد مع مواصلة الالتزام بدعم القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز علاقاتنا بجميع شركائنا، والسعي المتواصل إلى تحقيق الأهداف المرجوة من خلال الابتكار والتطوير على جميع الأصعدة بالإضافة إلى تقديم الحلول المصرفية المميزة.