«payit» توفر خدمة شحن رصيد دولي للهواتف المتحركة

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت Ding، أكبر منصة شحن رصيد الهواتف المتحركة دولياً، عن شراكة جديدة مع محفظة payit الرقمية، أول محفظة رقمية متكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة مشغلة من قبل بنك أبوظبي الأول. وستصبح payit بموجب هذه الشراكة أول محفظة رقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توفر لعملائها خدمة شحن رصيد الهاتف المتحرك دولياً من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ DingConnect.

وفي إطار هذه الشراكة، سيتمكن عملاء payit من شحن رصيد الهواتف المتحركة لعائلاتهم وأحبائهم في بلادهم في أي وقت ومن أي مكان مباشرة عبر المحفظة الرقمية، وستتيح لمستخدميها الوصول إلى لأكثر من 550 من مزودي خدمات الاتصال، والتي تغطي 95% من سكان العالم.

وتعد خدمة الشحن الدولي لرصيد الهواتف المتحركة أحد خيارات التحويل الأكثر كفاءة في السوق، ولطالما اعتبرت بمثابة خيار إضافي مريح وسهل للتحويلات النقدية، وخاصة بالنسبة لأولئك الحريصين على دعم أسرهم في أوطانهم. ويقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة ملايين المغتربين من مختلف البلدان، إذ تعتبر دولة الإمارات ثاني أكبر مصدر عالمي للحوالات الدولية، وتشكل خدمة شحن الرصيد الدولي للهواتف المتحركة إضافة هامة وضرورية لتعزيز معايير خدمات التحويل الدولية للأموال.

وقال مهند حسن، مدير عام شركة Ding في آسيا والشرق الأوسط: «يسعدنا الشراكة مع محفظة payit الرقمية التابعة لبنك أبوظبي الأول، وتمكين عملائها من إرسال رصيد المكالمات الدولية كهدية للأهل والأصدقاء. ستعزز هذه الشراكة من أعمالنا في دولة الإمارات، وستوفر للمقيمين في الدولة خياراً جديداً ومبتكراً للتواصل مع أحبائهم، من خلال دعمهم بتحويلات صغيرة وقيمة لشحن رصيد المكالمات الدولية».

من جانبه، قال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة Magnati (ماغناتي): «ستتيح شراكتنا مع منصة Ding لعملائنا إرسال هدايا قيمة وذات معنى للأهل والأحبة في مختلف أنحاء العالم. ونتطلع إلى المزايا العديدة التي ستوفرها هذه الشراكة الجديدة، وسنواصل العمل لتعزيز الخدمات المتنوعة لمحفظة payit وتحويلها إلى محفظة رقمية شاملة ومتكاملة تلبي الاحتياجات المختلفة والمتطورة لعملائنا، كما نؤكد التزامنا بمواصلة الاستثمار في أفضل الحلول الرقمية التي توفر خدمات تحويل سهلة وآمنة لهم».