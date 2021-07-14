85 مليون درهم أرباح «المشرق» النصفية

دبي (الاتحاد)

ارتفع الدخل التشغيلي لبنك «المشرق» بنسبة 1.4% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليبلغ 2.9 مليار درهم نتيجة تحسّن صافي الدخل من الفوائد والرسوم والعمولات، فيما بلغت الارباح الصافية للبنك 85 مليون درهم.

وبلغت مخصصات القروض المتعثرة 1.5 مليار درهم مقارنة مع 978 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق،

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8.1% منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 95.4 مليار درهم إماراتي.

وشهد إجمالي الأصول نمواً بنسبة 9.0% منذ بداية العام وحتى تاريخه ليصل إلى 172.8 مليار درهم ، بينما نمت القروض والسلف بنسبة 8.0% منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 7.3 مليار درهم إماراتي.

بقيت نسبة القروض إلى الودائع ثابتة عند مستوى 81.0% في نهاية يونيو 2021. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 4.7% في نهاية يونيو 2021، من 4.9% في نهاية الربع السابق. وبلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 5.3 مليار درهم، ويمثل ذلك تغطية للقروض المتعثرة بنسبة 117.0% في 30 يونيو 2021.

قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة بنك المشرق: «سجل البنك صافي أرباح بقيمة 85 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من هذا العام، وأنا أعتقد بأننا محظوظون لأننا استطعنا تجاوز الجائحة وآثارها بعيدة المدى، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لأمتنا، والتي اتخذت تدابير استباقية لحماية مصالح الأعمال والوظائف وحققت استقرارًا اقتصاديًا.