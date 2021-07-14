بورصة وول ستريت تفتح مرتفعة

نيويورك (رويترز) - فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء بعد تصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي عززت الآمال في أن البنك المركزي الأميركي سوف يلتزم بسياسات التيسير النقدي على الرغم من قفزة حادة في التضخم الشهر الماضي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 32.0 نقطة بما يعادل 0.09 بالمئة إلى 34920.83 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 10.9 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 4380.11 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 103.2 نقطة أو 0.70 بالمئة إلى 14780.9 نقطة.