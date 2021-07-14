«إم إس سي كروزس» تطلق أولى رحلاتها من دبي



أحمد بن سعيد: "دبي انتهجت مساراً قوياً وراسخاً لتصبح وجهة سياحية عالمية

دبي (وام) أعلنت شركة إم إس سي كروزس وبالشراكة مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"، وموانئ دبي العالمية وطيران الإمارات، عن موعد الاحتفال بإطلاق سفينة "إم إس سي فيرتوزا" MSC Virtuosa في 27 نوفمبر المقبل في ميناء راشد بدبي. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "انتهجت دبي مساراً قوياً وراسخاً لتصبح وجهة سياحية عالمية وبوابة إقليمية مفضلة للرحلات البحرية. ويؤكد حفل التسمية والرحلة الأولى للسفينة السياحية MSC Virtuosa انطلاقاً من دبي، المكانة التي اكتسبتها المدينة كشريك رئيسي في صناعة الرحلات السياحية البحرية".

البنية التحتية للنقل والسياحة

وأضاف سموه: "لقد استفدنا من البنية التحتية للنقل والسياحة ذات المستوى العالمي في مدينتنا، بما في ذلك استثمار طيران الإمارات في منشأة مخصصة لإنهاء إجراءات السفر عن بُعد في ميناء راشد، وتزويد مشغلي الرحلات البحرية والسياح بأفضل التجارب، مع الربط بسهولة وسلاسة بين الرحلات البحرية والجوية، وتوفير برامج ممتعة للزوار أثناء مرورهم عبر دبي. وبفضل هذه الأسس الراسخة والقوية، فإننا نتطلع إلى إعادة تنشيط حركة الرحلات البحرية، كما يسعدنا الترحيب بالعالم في دبي في الأشهر المقبلة مع اقتراب موعد انطلاق إكسبو 2020 دبي، وبرامج اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات والعديد من المبادرات والأحداث الأخرى".

ويحتفي اسم السفينة المأخوذ من الكلمة الإيطالية virtuoso بالحرفيين المهرة الذين صمموا هذه التحفة الفنية لتشكل أحدث الإضافات لأسطول "إم إس سي كروزس"، والتي ستكون أكثر السفن السياحية التي تسير رحلاتها عبر الإمارات تطوراً من الناحيتين التقنية والبيئية.

العروض الترفيهية

وستشهد مراسم الاحتفالية مجموعة من العروض الترفيهية الحية بحضور عدد من الضيوف من جميع أنحاء العالم، لاسيما من منطقة الخليج، التي تعتبر أحد أهم الأسواق للشركة. فيما سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق. وسيقام الحفل مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن حكومة دبي، بالإضافة إلى بروتوكول إم إس سي للصحة والسلامة الذي أتاح للشركة استئناف عملياتها في المنطقة، وبالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي للإمارات وانعقاد معرض "إكسبو 2020 دبي".

أهمية خاصة

وقال بييرفرانشيسكو فاجو، الرئيس التنفيذي لشركة إم إس سي كروزس: "نفخر بإقامة مراسم الاحتفال بسفينة "إم إس سي فيرتوزا" في إمارة دبي، التي تعتبر من أشهر وجهات السفر في العالم، حيث تكتسب هذه الفعالية أهمية خاصة كونها تأتي في إطار احتفال الإمارات بـ "عام الخمسين" وبالتزامن مع استضافة أول معرض إكسبو عالمي في المنطقة".

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "تعزز الشراكة مسارات وآفاق التعاون وترتقي بعمليات ام. اس. سي. كروزيز في دبي لتبلغ مستويات متقدمة، كما تؤكد قدرات دبي المتقدمة على مواكبة النمو المتوقع في النشاطات السياحية المرتبطة بالرحلات البحرية، في ضوء الإجراءات المتخذة للتعافي من جائحة كوفيد-19".

دبي وجهة للرحلات البحرية

من جهته، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة": "نفخر بكون دبي أصبحت وجهة دولية رائدة للرحلات البحرية في المنطقة، لتعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل الإمارة الوجهة الأولى والمفضلة عالمياً وأكثرها استقطاباً للزوّار وتكرار الزيارة".

وستغادر سفينة "إم إس سي فيرتوزا " بعد مراسم الحفل في رحلتها الأولى عبر الخليج وعلى متنها ضيوف من دبي في 28 نوفمبر، وذلك في إطار سلسلة الرحلات البحرية التي تستمر كل منها سبع ليالٍ، وتتضمن زيارات إلى موانئ أبوظبي، وصير بني ياس، والدمام في السعودية، والدوحة، مع محطات توّقف إضافية في أبوظبي والدوحة.