«العربية للطيران» تطلق شركة طيران جديدة

يريفان (الاتحاد) أعلنت العربية للطيران اليوم عن توقيع اتفاقية مع صندوق المصالح الوطنية الأرميني لإطلاق شركة طيران وطنية جديدة في أرمينيا. وسيعمل الجانبان بموجب الاتفاقية على تأسيس شركة مستقلة للمشروع المشترك، والمتمثل في شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة ستتخذ من مطار زفارتنوتس الدولي مقراً لها.

جاء الإعلان عن الشراكة الجديدة عقب تنظيم احتفالية لتوقيع الاتفاقية ومؤتمر صحفي اليوم في مطار زفارتنوتس الدولي بحضور تيغران أفينيان نائب رئيس مجلس الوزراء في أرمينيا، والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران». وستدعم شركة الطيران الوطني الجديدة الرؤية الاستراتيجية لقطاع السياحة والسفر المتنامي في أرمينيا، وستساهم في دعم مسيرة النمو الاقتصادي للبلاد، إلى جانب تقديم خدمات السفر الموثوقة وبتكلفة في المتناول لسكان أرمينيا.

قال ديفيد بابازيان الرئيس التنفيذي لصندوق المصالح الوطنية في أرمينيا: «يسعدنا إطلاق شركة الطيران الاقتصادي الوطنية الجديدة في أرمينيا والتي ستمثل رافداً اقتصادياً هاماً وستدعم قطاع السفر والسياحة في البلاد. وتندرج هذه الخطوة في إطار التزامنا الجاد والمستمر بالتعاون مع أبرز الشركات العالمية لتنفيذ مشاريع طموحة تدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية. والعربية للطيران تتمتع بسجل حافل بالنجاح في إطلاق وتشغيل شركات طيران اقتصادي، ولديها خبرة طويلة في هذا المضمار الأمر الذي سيمنح قوة كبيرة ومزايا تنافسية لشركة الطيران الجديدة».

من جانبه، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي ل «مجموعة العربية للطيران»: «يسعدنا في مجموعة العربية للطيران توقيع اتفاقية الشراكة مع صندوق المصالح الوطنية في أرمينيا ضمن هذا المشروع المشترك لإطلاق شركة الطيران الاقتصادي الوطنية الجديدة في البلاد. وقد حرصنا على القيام بهذه الخطوة انطلاقاً من ثقتنا بالفرص الكبيرة لتطوير قطاع الطيران في أرمينيا، الأمر الذي سيضيف قيمة مستدامة على اقتصادها وسيخلق المزيد من فرص العمل وسيساهم في تطوير قطاع السياحة والسفر فيها. ونتوجه بجزيل الشكر إلى صندوق المصالح الوطنية وإدارة للطيران المدني في أرمينيا على ثقتهم بنا ونتطلع قدماً للتعاون معاً لتأسيس شركة الطيران الجديدة، والتي ستضع في متناول الشعب الأرميني خيارات السفر التي تقدم أفضل قيمة ممكنة مقابل المال».