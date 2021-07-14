18.5 مليار درهم مكاسب «سوق أبوظبي»

يوسف البستنجي (أبوظبي) ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بقيمة 18.5 مليار درهم لتصل إلى 1.26 تريليون درهم، وحظي السوق بدعم كبير بعد إدراج أسهم شركة الياه سات التابعة لمبادلة اليوم، وسط ارتفاع لمستويات السيولة المتداولة التي تجاوزت 1.5 مليار درهم خلال الجلسة. وأغلق المؤشر العام للسوق مرتفعاً بنسبة 0.47٪ عند مستوى 7080 نقطة تقريباً، وهو أعلى مستوى يسجله السوق في تاريخه، وسط استمرار تدفق المستثمرين الأجانب والمواطنين، وتضافر عوامل متعددة عززت الثقة بالسوق وبالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات. وسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً متواصلاً ومستمراً في تداولاته ومؤشراته منذ عدة أشهر بعد تفعيل دور صناع السوق، ودخول سيولة مالية مؤسساتية مرتفعة، وزيادة جاذبية السوق للمحافظ الاستثمارية الأجنبية، وهي عوامل جاءت مترافقة مع تحسن ملموس في أسعار النفط، ونجاح الدولة في السيطرة على الآثار السلبية لجائحة كوفيد- 19، وبدء ظهور مؤشرات التعافي الاقتصادي، وبوادر على انتعاش في عدة قطاعات حيوية. وسمحت التطورات الإيجابية بعودة انتعاش سوق الإصدارات الأولية في الدولة، وتمثلت بنجاح كبير في الاكتتاب في أسهم شركة ألفا ظبي القابضة قبل أسابيع قليلة، وتبعتها علية طرح 40٪ من أسهم شركة الياه سات التي أدرجت بنجاح أمس أيضاً في سوق العاصمة أبوظبي. وحظيت أسهم الشركة بتداولات عالية تجاوزت قيمتها 322 مليون درهم، فيما أغلق السهم عند 2.80 درهم مرتفعاً بقيمة 5 فلوس فوق مستوى سعر الاكتتاب، علما أنه خلال الجلسة كان قد تم تداوله عند مستويات أعلى وصلت 2.97 درهم للسهم. وبشكل عام شهدت جلسة التداولات أمس في سوق العاصمة أبوظبي إبرام 6906 صفقات تم من خلالها تداول 284 مليون سهم تقريباً بقيمة إجمالية بلغت 1.513 مليار درهم. وظلت الشركة القابضة العامة مهيمنة على التداولات، بإجمالي قيمة تداول بلغت 348 مليون درهم بعد أن أظهر سهم الشركة ميلا للارتفاع من جديد، خلال جلسة الأمس، علما أنه ظل تقريباً مستقراً منذ بداية الإسبوع. وأغلق السهم أمس على سعر 128.9 درهما بارتفاع 1.9٪. وحظي سهم الدار العقارية بتداولات بلغت قيمتها 295 مليون درهم وأغلق على مستوى 3.84 درهم منخفضاً بشكل طفيف بنسبة 0.78٪، تلاه التداولات على سهم بنك أبوظبي الأول، بقيمة 237 مليون درهم، والذي أغلق مرتفعاً بشكل طفيف عند مستوى 16.40 درهم بنسبة 0.12٪. واستمر الارتفاع في سهم شركة ألفا ظبي القابضة التي سجلت اليوم مكاسب في قيمتها السوقية بنسبة 4.52٪ عند مستوى الإغلاق البالغ 23.6 درهم للسهم، وقد سجلت التداولات على سهم الشركة 104 ملايين درهم.