«الياه سات» تطرح أسهمها للتداول في سوق أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) عن إدراج أسهمها رسمياً وبدء تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد اكتمال عملية الطرح الأولي العام لجزء من أسهمها بنجاح. ويجري تداول أسهم الشركة حالياً تحت الرمز YAHSAT. ويشكّل طرح شركة «الياه سات» إنجازاً كبيراً ذو أهمية استراتيجية لمبادلة، إذ يعدّ هذا الاكتتاب الأول لشركة تم إنشائها من قبل شركة مبادلة منذ البداية مما يخلق منصةً جديدةً لإضافة القيمة. ولاقى الطرح اهتماماً كبيراً ومشاركة واسعة من قبل نخبة من المستثمرين من المؤسسات العالمية، مما سمح باستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات وتمهيد الطريق لمزيد من الاهتمام والاستثمار في اكتتابات مماثلة في المستقبل، إضافة إلى الطلب والاهتمام الكبيرين الذين شهدهما الطرح من قبل المستثمرين المحليين. ومع اكتمال طرح شركة «الياه سات» بنجاح، تمكّنت مبادلة من جمع 2.68 مليار دره من خلال بيع 40٪ من أسهم «الياه سات» بسعر 2.75 درهم للسهم الواحد، لتصل بذلك القيمة السوقية لمجموعة الياه سات إلى 6.7 مليار درهم تقريباً.

وتمّت تغطية الاكتتاب بعدة أضعاف، مما يشير إلى الاهتمام القوي من قبل المستثمرين بالمشاركة في قصة نمو «الياه سات» وخططها المستقبلية. و يعكس هذا الطرح ثقة المستثمرين بسواق أبوظبي المالي، ويسهم في تعزيز الدور الحيوي الذي تلعبه مبادلة في تعافي الاقتصاد العالمي بعد الجائحة، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى أبوظبي ودولة الإمارات عموماً. وتحتفظ مبادلة بحصة تبلغ حوالي 60٪ من أسهم الشركة، الأمر الذي يتوافق تماماً مع مساعي الشركة لتحقيق مزيد من النمو.

التنويع الاقتصادي

وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسلط إدراج الياه سات الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به سوق أبوظبي للأوراق المالية في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي، وذلك من خلال استقطاب الشركات الرائدة في الإمارة للطرح والإدراج في السوق. وتساهم البيئة التنظيمية الخصبة في أبوظبي، وثقافة الابتكار المدعومة من القيادة الرشيدة للإمارة، في زيادة استقطاب المستثمرين العالميين وثقتهم في متانة وجاذبية سوق رأس المال فيها».

أول طرح

بدوره، قال قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة، ورئيس مجلس إدارة شركة «الياه سات»: «يمثل إدراج الياه سات في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم إنجازاً مهماً ومصدر فخر واعتزاز لمبادلة والياه سات. وباعتباره أول طرح لمبادلة وأحد أنجح الاكتتابات العامة في المنطقة خلال العقد الماضي، يعكس هذا الإنجاز الرئيسي ثقة المستثمرين بأسواق رأس المال في أبوظبي، ويؤكد دورنا الهام في تمكين تعافي الاقتصاد العالمي بعد الجائحة. كما يعدّ طرح الياه سات دليلاً على الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين من الأفراد والمؤسسات محلياً ودولياً على الفرص الواعدة في أبوظبي، وكذلك على الطلب المتزايد على حلول التقنيات الاتصالات المتطورة».

استراتيجية مدروسة

من جهته، قال علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات: «يمثل هذا الإدراج الناجح منعطفاً مهماً ونقلة نوعية في رحلة الياه سات، إذ تدخل الآن حقبة جديدة كشركة مدرجة. وبينما نحتفل بهذا الإنجاز المهم، نؤكد بأن أولوياتنا ستبقى ثابتة وسنواصل العمل على تعزيز أدائنا التشغيلي والمالي القوي، للارتقاء بمكانة المجموعة كواحد من أهم مزودي خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في العالم». وأضاف الهاشمي: «لدينا استراتيجية مدروسة ومحكمة ستتيح لنا الحفاظ على حضورنا العالمي وتوسيعه، واقتناص فرص النمو المحتملة في المستقبل. وسنواصل الاستثمار في أحدث التقنيات ومشاريع البنية التحتية الجديدة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الاتصالات الموثوقة».

من جانبه، قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «نحن سعداء جداً بإدراج الياه سات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويشكل ذلك دليلاً آخر على نجاح استراتيجيتنا ADX One في إتاحة وصول الشركات إلى رؤوس الأموال اللازمة للنمو وتوفير التنوع القطاعي للإستثمار في السوق. وساهم الإدراج كذلك في تعزيز القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بعد نجاحه مؤخراً في تخطي عتبة التريليون درهم إماراتي. وسنواصل في الفترة القادمة طرح منتجاتٍ وخدماتٍ جديدة لزيادة سيولة السوق والاستفادة من فرص التمويل والتي تعززت بشكل كبير منذ إطلاق شركة 'كيو لصناعة السوق' في أكتوبر الماضي».