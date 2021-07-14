«اتصالات» تنضم إلى برنامج «إريكسون» للجيل الخامس

أبوظبي (الاتحاد) انضمت مجموعة اتصالات إلى برنامج «شركات الجيل الخامس الناشئة» من إريكسون، الذي يهدف لمساعدة مزودي خدمات الاتصالات على تسريع تسويق شبكات الجيل الخامس وتحقيق الدخل منها. ويهدف البرنامج لتشجيع تبادل الابتكار حول تقنيات الجيل الخامس بين الشركات الناشئة وشركة اتصالات، وخلق فرص تجارية جديدة في السوق لصالح الطرفين. وفي إطار برنامج «شركات الجيل الخامس الناشئة» من إريكسون، ستتمكن شركة اتصالات من الوصول إلى قائمة من الشركات المختارة بعناية، التي تقوم بتطوير خدمات وأجهزة وتطبيقات قابلة للتطوير على مستوى تقنيات الجيل الخامس. وبذلك ستتمكن شركة اتصالات من التميز على مستوى الخدمات التي تقدمها لعملائها في هذا المجال من خلال تقديم خدمات رقمية وتطبيقات مبتكرة في تقنيات الجيل الخامس، ما يؤدي لتغيير سلوك الاستهلاك والطلب على اتصال النطاق العريض المحسّن.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»: «تتيح تقنية الجيل الخامس العديد من التجارب والاستخدامات الجديدة والتي أصبحت ذات أهمية بالغة في المرحلة الراهنة وما تفرضه من متطلبات رقمية كانت مستحيلة قبل شبكة الجيل الخامس، سواء للأفراد أو قطاع الأعمال.

وأضاف:«تساهم هذه التقنية في تحويل نماذج الأعمال لتصبح عن بُعد في قطاعات التعليم، والصحة، والمصانع، والمرافئ، والترفيه. ويشكل برنامج إريكسون لشركات الجيل الخامس الناشئة منصة مثالية لتعزيز استخدامات هذه التقنيات المستقبلية، واستغلال الفرص الواعدة وتطبيق تقنية الجيل الخامس في مختلف المجالات». وتابع:«يوفر هذا البرنامج الفرصة للتعاون مع شركاء جدد وتقديم العروض للعملاء في دولة الإمارات، بالتوازي مع جهودنا المستمرة لتوفير خدمات غير مسبوقة قائمة على تقنيات الجيل الخامس».

من جانبه، قال جاسميت سيتي، رئيس وحدة مختبر المستهلك في إريكسون للأبحاث:«نحن نتطلع للعمل عن كثب مع اتصالات لإنشاء واختبار تطبيقات معززة بتقنية الجيل الخامس. يقدم البرنامج لشركة اتصالات فرصة فريدة للاستفادة من معلومات ورؤى قيمة حول اتجاهات المستهلكين، كما يربطهم مع شركاء الابتكار ليبرزوا معاً كرواد في أسواقهم، وذلك بفضل شبكة قوية من 22 شركة ناشئة عالمية، يتوقع أن تصل إلى أكثر من 40 بحلول نهاية العام».