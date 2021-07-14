«دبي للاستثمار» تستحوذ على حصة إضافية في «الوطنية للتأمينات»

دبي (الاتحاد) - أعلنت دبي للاستثمار عن تنفيذها لصفقة مباشرة استحوذت بموجبها على 15.19% من أسهم «الشركة الوطنية للتأمينات العامة» من بنك «الإمارات دبي الوطني». ووصلت ملكية دبي للاستثمار الإجمالية بعد هذه الصفقة إلى 45.18% من رأس المال المصدر للشركة، بعد استحواذها على 21.53% من أسهمها عبر صفقة مباشرة كانت قد تمت من خلال سوق دبي المالي في بداية الربع الثاني من 2021، إلى جانب الأسهم التي كانت تملكها في الأصل، والتي تبلغ 8.46%.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات دبي للاستثمار لتعزيز حضورها في قطاع التأمين، عبر عمليات استحواذ استراتيجية. وتجدر الإشارة إلى أن شركة «المال كابيتال»، المؤسسة الاستثمارية التابعة لشركة دبي للاستثمار، والمرخصة من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، قد تولّت مهام الاستشارات المالية والتنسيق لإتمام الصفقة.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: «تعكس صفقة الاستحواذ الأخيرة اهتمامنا في مواصلة الاستثمار في قطاع التأمين الذي يتمتع بمرونة لافتة. نحن مرتاحون لإتمام استحواذنا على حصة إضافية في»الشركة الوطنية للتأمينات العامة، لنملك الآن الحصة الأكبر في أسهم الشركة. وفقاً لدراساتنا الاستراتيجية والتقارير التحليلية المتخصصة في القطاع، نحن نرى فرص النمو والتوسع المتاحة لسوق التأمين خلال السنوات المقبلة. لدينا ثقة كبيرة بقدرات الشركة الوطنية للتأمينات العامة«كواحدة من أفضل مزوّدي التأمينات في دولة الإمارات، ونحن واثقون من أن جهودنا وخبراتنا ستساهم بشكل إيجابي في ازدهار هذا القطاع الحيوي».