«نومو».. أول بنك رقمي إسلامي في العالم

الكويت (رويترز) - أعلن بنك بوبيان الكويتي اليوم الأربعاء أنه أطلق أول بنك رقمي إسلامي في العالم من خلال وحدته التابعة بنك لندن والشرق الأوسط ومقره لندن، تحت العلامة التجارية نومو بنك.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عاجل الماجد إن نومو بنك «أول بنك من نوعه في العالم يجمع بين التطور التقني كبنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية». وقال الماجد وهو أيضا رئيس مجلس إدارة بنك لندن والشرق الأوسط إن البنك الرقمي الجديد سيكون «بنكا بريطانيا بالكامل» ويخضع لرقابة هيئة السلوك المالي وهيئة الرقابة التحوطية.

وأضاف أن هذا يعني «أن جميع معاملات البنك خاضعة للسلطات الرقابية البريطانية».

وذكر أن البنك حاصل على تصنيف ائتماني أيه 3 من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري إن نومو بنك يمكن من خلاله القيام رقميا بخدمات مصرفية أساسية، وستكون البداية للعملاء في الكويت ثم يتم التوسع في دول المنطقة وبعدها ستكون خدمات البنك الجديدة لجميع دول العالم.