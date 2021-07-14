تراجع واردات الصين يهبط بأسعار النفط

لندن (رويترز) - انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات انخفاض واردات الصين من الخام في النصف الأول من العام بينما قدمت التوقعات باستمرار تراجع المخزونات الأميركية بعض الدعم.

ونزل خام برنت 38 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 76.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 08.20 بتوقيت جرينتش.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط 46 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 74.79 دولار للبرميل.

وانخفضت واردات الخام الصينية ثلاثة بالمئة من يناير إلى يونيو مقارنة بها قبل عام وهو أول انكماش منذ 2013، وأدى عجز في حصص الواردات وأعمال صيانة في المصافي وارتفاع الأسعار العالمية إلى كبح المشتريات.

وقالت مجموعة يوراسيا في مذكرة "جرى خفض الواردات بسبب ارتفاع الأسعار مما قلص هامش ربح المصافي".

لكن السوق لقيت بعض الدعم من تراجع مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حسبما قال مصدران بالسوق أمس الثلاثاء نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي.

وذكر المصدران أن مخزونات الخام تراجعت 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من يوليو.

وإذا تأكد الأمر اليوم الأربعاء عندما تُصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الأسبوعية، فسيمثل ذلك الأسبوع السابع على التوالي من انخفاض المخزونات الأميركية.