«أدين» تفتتح مكتباً في مركز دبي المالي

دبي (الاتحاد) أعلنت شركة أدين اليوم عن افتتاح مكتبها في مركز دبي المالي العالمي. ويأتي إطلاق مكتبها الجديد في إطار التزام الشركة بتوسيع قدراتها المحلية في دولة الإمارات والشرق الأوسط. ومن خلال مكتبها كتب الجديد، ستتمكن شركة أدين من تزويد الشركات في دولة الإمارات والمنطقة بشبكة حلول متطورة من المدفوعات الرقمية، مما يسمح بمعدلات تفويض أعلى وتدفقات متسوق محسّنة في ظل اجراءات صحية خالية من الاحتكاك. يتضمن ذلك حلاً متكاملاً لمكافحة الاحتيال ومجموعة أدوات تحسين الإيرادات الخاصة به. وعلى صعيد دولة الإمارات، تعد هو مزود الدفع الأول والوحيد الذي يقدم حل التجارة الموحدة لمنصة واحدة.

حضر حفل الافتتاح كلا من عارف أميري ، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي؛ وسلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي في حضول لفيف من كبار المسؤولين لدى شركة أدين بما في ذلك: ساندر مارتينز، رئيس شركة أدين للمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط؛ ومحمود إسماعيل، نائب رئيس الاستحواذ والقبول الرقمية لشركة أدين- الشرق الأوسط؛ أنطونيا مارتينز ، نائب الرئيس لمبيعات المؤسسات - الشرق الأوسط؛ دنيا جورون، رئيس الشراكات في الشرق الأوسط؛ توماس نينز، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط؛ ويوسف الماوي، مدير مبيعات المؤسسات.