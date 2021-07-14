مصر.. مبادرة رئاسية للتمويل العقاري لمحدودي الدخل على 30 عاما

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أعلن البنك المركزي المصري تفاصيل مبادرة جديدة للتمويل العقاري والتي تستهدف التيسير على محدودي الدخل شراء البنايات والعقارات بأسعار محدودة وبالتقسيط، حيث تصل فترة السداد لنحو 30 عاما.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4 آلاف و500 جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

أما متوسطي الدخل يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وأكد البنك المركزي، في بيانه اليوم أن محدودى الدخل يسدد 10% من قيمة الوحدة دفعة مقدمة، كما تبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، كحد أقصى لتمويل محدودي الدخل.

وبالنسبة لمتوسطي الدخل قال المركزي، يدفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.