346 % نمو حركة الطيران الخاص في «دبي الجنوب»

دبي (الاتحاد) - أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب أن حركة الطيران الخاص واصلت نموها خلال العام الجاري، محققة 346% زيادة خلال النصف الأول من 2021 لتصل إلى 8088 رحلة مقارنة بـ1811 رحلة في النصف الأول 2020، و3056 رحلة في النصف الأول 2019.

وتضم قائمة الوجهات الأربع الأولى التي أسهمت في تحقيق هذه الزيادة خلال النصف الأول 2021 كلاً من روسيا والهند وجزر المالديف وتركيا.

وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران في بيان: «إن سرعة الحجز تعزى إلى مجموعة متنوعة من العوامل، وفي مقدمتها حكومة دبي التي تعمل مع جميع القطاعات لغرس الثقة وتمكين الأعمال لتحقيق النجاح وتعزيز التطور. وبفضل التعافي السريع الذي شهدته دبي بعد الوباء، فقد أثبتت أنها الوجهة المثالية للسياحة والعيش، والأهم من ذلك ممارسة الأعمال. إن النمو المستمر في حركة الطائرات يعد شهادة على القيادة الحكيمة التي حرصت على تطوير الإمارة لتكون واحدة من أكثر المدن مرونة في العالم. وعلاوة على ذلك، ساعدت بروتوكولاتنا الصارمة المتعلقة بإجراءات النظافة والسلامة في تمهيد الطريق لجذب المسافرين من شتى أنحاء العالم لزيارة دبي».

وأضاف: «نبذل كل جهد مستطاع لترسيخ مكانة دبي على خريطة السفر العالمية، كما نؤكد التزامنا الراسخ لتطوير منظومة العمل المطلوبة لمسافرينا الكرام، من دون ارتكاب أي أخطاء، لأن سلامتهم تعد جزءاً أساسياً من مهمتنا، وسنحرص على الوفاء بما وعدنا به».

