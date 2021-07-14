«أدنيك» تستحوذ على فندق «دوبل تري باي هيلتون لندن إكسل»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، إحدى الشركات التابعة لـ "القابضة" (ADQ)، عن ضم فندق "دوبل تري باي هيلتون لندن إكسل" إلى محفظتها المتخصصة بقطاع السياحة، وذلك بما ينسجم مع استراتيجية الشركة الخاصة بالاستثمارات طويلة الأمد، والرامية إلى تنويع محفظة أعمال المجموعة وتحقيق التكامل التشغيلي لأصولها في القطاعات الاقتصادية المتنوعة.

ويسهم هذا الاستثمار في دعم قطاع السياحة بشكل عام، وسياحة الأعمال على وجه الخصوص في دولة الإمارات والمملكة المتحدة على حد سواء، إلى جانب تعزيز نمو المجتمعات المحلية المحيطة بالفندق، وذلك من خلال الخبرة الواسعة والامكانيات التي تتمتع بها أدنيك في قطاع الضيافة، في خطوة تزيد عدد إجمالي الفنادق إلى تضمها "أدنيك" إلى ستة فنادق، وهي، ألوفت أبوظبي، وأنداز كابيتال جيت أبوظبي، وأنانتارا جزيرة صير بني ياس أبوظبي، وقصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا، بالإضافة إلى فندق "ألوفت لندن إكسل".

حميد الظاهري

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: "نفخر بانضمام فندق دوبل تري باي هيلتون لندن إكسل إلى محفظة أدنيك، حيث تبحث الشركة عن الاستثمارات طويلة الأمد عند تحديد الأصول في الأسواق المتقدمة. وتعزز عملية الاستحواذ من قدراتنا التنافسية، وترفع مستوى المساهمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لقطاع الفنادق والضيافة في اقتصاد المملكة المتحدة، كما تسهم في تعزيز قطاع سياحة الأعمال في دولة الإمارات والمملكة المتحدة على حد سواء. وفي هذا السياق، فإن عملية الاستحواذ الجديدة تعزز التزام أدنيك نحو استخدام الاستثمار كوسيلة للتنمية المستدامة للمجتمعات المحلية. ونؤكد التزامنا المستمر تجاه القطاعين العام والخاص."

وأضاف الظاهري: "تتميز "أدنيك" بسجل حافل في مجال الإشراف على الأصول الفندقية المتميزة وذلك بفضل مجموعة من الاستراتيجيات والرؤى التي نعمل على تطبيقها بما يضمن استمرار مسيرة النمو في أداء الشركة وعملياتها. ويتمتع إكسل لندن والفنادق ووجهات الضيافة المحيطة به بإمكانات نمو قوية خلال السنوات القادمة، والتي نتطلع إلى تعزيزها قدر الإمكان، إلى جانب سعينا لدعم مهمة أدنيك تجاه تنويع مصادر الدخل وخفض المخاطر الناجمة عن تقلبات الاسواق العالمية".

من جانبه، قال جيريمي ريس، الرئيس التنفيذي لدى إكسل لندن: "تنسجم عملية الاستحواذ مع الالتزام الطويل الأمد لدى مجموعة أدنيك بتعزيز مرافقها ذات المستوى العالمي، ودعم إكسل لندن في توفير تجربة متميزة للزوار والعارضين على حد سواء. كما يعكس الدور الذي لعبته أبوظبي وأدنيك من خلال توفير فرص العمل وزيادة الإيرادات، في تعزيز التزاماتهما تجاه تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في لندن، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستسهم في تمكين مركز إكسل لندن من تطوير مستوى تنافسيته بما يتماشى مع استراتيجية النمو العالمي المتكاملة لدى أدنيك".

وقال أليكس بريتشارد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في شركة أكسيوم للضيافة، والذي سيتولى الإشراف على إدارة الفندق: "يسعدنا العمل مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض وشركة دوبل تري باي هيلتون لندن إكسل في أول المشاريع التي نعمل عليها سوياً. سيعزز فندق دوبل تري باي هيلتون لندن إكسل من محفظة فنادقنا في لندن لتشمل ستة أصول.

وأضاف بريتشارد: "يتمتع فندق دوبل تري باي هيلتون لندن إكسل بمكانة مهمة، ونتطلع للمشاركة في هذه العملية التي تعد من الصفقات الهامة وإدارة واحد من الأصول المتميزة".