تحديث "القائمة الخضراء" للمسافرين القادمين إلى أبوظبي

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون القادمون من هذه الدول من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار بي سي آر عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

مدرج أدناه القائمة الكاملة للدول والمناطق والأقاليم والمناطق المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي:

أذربيجان

أرمينيا

أستراليا

إسرائيل

الأردن

ألبانيا

الدنمارك

السعودية

السويد

الصين

الفاتيكان

ألمانيا

المجر

النرويج

النمسا

الولايات المتحدة الأميركية

أيرلندا

آيسلندا

إيطاليا

بلجيكا

تايوان (جمهورية الصين الشعبية)

تركمانستان

رومانيا

سنغافورة

سويسرا

سيشل

فرنسا

كندا

كوريا الجنوبية

مالطا

موريشيوس

مولدوفا

نيوزيلندا

هولندا

هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)

يرجى العلم بأنه جاري تحديث هذه القائمة بناء على تطورات انتشار فيروس كوفيد-19 عالميًا، وقد تتغير أسماء الدول المصرح بها.

*القائمة سارية اعتبارًا من 13 يوليو 2021

ممرات السفر الآمنة

إذا تم تطعيمك بالكامل ضد فيروس كوفيد-19 (تلقيت الجرعة النهائية قبل 28 يومًا على الأقل من السفر)، فلن يُطلب منك أيضًا الحجر الصحي عند السفر بين أبوظبي والدول التالية:

البحرين

اليونان

سيشل

صربيا