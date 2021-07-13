غرفة أبوظبي تبحث التعون مع القطاع الخاص في الأرجنتين

أبوظبي (وام)

بحثت غرفة أبوظبي وسفارة الأرجنتين بالدولة سبل التعاون التجاري، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال لقاء محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ‎في مقر غرفة أبوظبي، خورخيه أغوستين أرامباري سفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة بحضور محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، و عبدالله غرير القبيسي، نائب مدير عام الغرفة.

وأكد محمد ثاني الرميثي أن غرفة أبوظبي على أتم الاستعداد لتكثيف مجالات التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال في كل من إمارة أبوظبي وجمهورية الأرجنتين، والعمل المتكامل من أجل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات أفضل، مشيراً إلى حجم الإمكانيات الاقتصادية التي يتمتع بها الجانبان، الأمر الذي يسهم في رفع معدلات التبادل التجاري فيما بينهما، بما يخدم بيئة الأعمال والقطاع الخاص في أبوظبي والأرجنتين.

وأكد سعي غرفة أبوظبي لإيجاد الفرص الاستثمارية المناسبة لأعضائها في الأرجنتين، فضلاً عن جهودها الدؤوبة للتعريف بالمناخات التجارية في إمارة أبوظبي وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. من جانبه، أشاد سفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة باستعداد الغرفة تقديم كافة الإمكانيات المتاحة لدفع مجالات التعاون الاقتصادي مع بلاده، مقترحاً على غرفة أبوظبي التعاون في تنظيم منتدى لوفود تجارية أرجنتينية، للتعريف بفرص الاستثمار وبيئة الأعمال في أبوظبي لرجال الأعمال والمستثمرين من الأرجنتين، مما يسهم في توسيع أسواقها في أبوظبي، لاسيما والأرجنتين تعتمد على الموارد الطبيعية في قطاع الاقتصاد الغذائي والثروة الزراعية والحيوانية، واهتمامها الكبير بعقد شراكات تجارية مع الشركات الإماراتية في مجالات الابتكار والتقنيات التكنولوجية.