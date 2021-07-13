«تراخيص» تنجز 27 ألف معاملة خلال النصف الأول

دبي (وام)

كشفت دائرة التخطيط والتطوير«تراخيص»- الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي في إحصائيات حديثة عن إنجاز أكثر من 27 ألف معاملة تشتمل على خدمات الترخيص التجاري والهندسي خلال النصف الأول من عام 2021.

وقال المهندس عبدالله بالهول الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص إن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وضمن رؤيتها لتعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي تعمل على تبني ثقافة التميز لضمان سعادة وولاء المتعاملين عبر تحفيز مبادرات التحسين المستمر على الخدمات التي تقدمها بما يواكب التوجهات الحكومية انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الرامية إلى جعل دبي المقصد المفضل للأنشطة الاستثمارية والوجهة الأسهل في ممارسة الأعمال عالمياً.

وأكد أن تلك التوجهات والمبادرات أسهمت في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة أمام المستثمرين.. مشيراً إلى نمو نسبة المعاملات المنجزة خلال النصف الأول من هذا العام لتصل إلى 12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المعاملات التي تقدم بها متعاملو «تراخيص» من الأفراد والشركات خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 27 ألفاً و 687 معاملة مقارنة بإجمالي 22 ألفاً و 872 معاملة لخدمات الترخيص التجاري والهندسي، والتي تم اعتمادها خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعن الخدمات التي تقدمها «تراخيص» قال بالهول بأن دائرة التخطيط والتطوير تقدم 284 خدمة لفئات الأفراد والشركات منها، خدمات الإشراف الهندسي وإصدار تصاريح البناء وإصدار الرخص التجارية وخدمات التفتيش التجاري والهندسي للمواقع .