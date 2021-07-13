عبيد الطاير يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي

أبوظبي(الاتحاد)

بحث معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أمس مع فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوفد المرافق له، آليات توطيد أواصر العمل والتعاون والتنسيق المشترك والمثمر بين الجانبين.

حضر الاجتماع الدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي للمجموعة العربية في مجموعة البنك الدولي، وعصام أبو سليمان المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، وسفيان عبد الحميد محمد العيسى المدير الإقليمي للعمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، والدكتور جمال الكبي الممثل المقيم بمكتب البنك الدولي في أبوظبي.

وأكد معاليه أن هذه اللقاءات لها أثر إيجابي لناحية تعزيز العلاقة الاستراتيجية والتعاون بين الجانبين، وتساهم في تحقيق النتائج المرجوة من البرامج والمبادرات المشتركة بين البنك الدولي والإمارات.

وقال معاليه: «تحرص الإمارات على مواصلة العمل مع مختلف المؤسسات والهيئات الإقليمية الدولية خاصة البنك الدولي للتركيز على الأهداف الاستراتيجية لما فيه من خدمة المنطقة ككل، والاستفادة من خبراتهم في رفد الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم جراء انتشار جائحة (كوفيد-19)».

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بمكتب البنك الدولي في أبوظبي والتباحث بشأن خارطة الطريق للمركز الإقليمي للتكنولوجيا وعملياته خلال الفترة 2021 - 2025، الذي من سيعمل كمؤسسة تنموية لإصدار السياسات، وكمنصة لتوفير الوظائف وحلقة وصل لاستقطاب القدرات في منطقة الشرق الأوسط والاستفادة من توظيفها في تسريع عجلة النمو التكنولوجي والابتكار للاندماج مع النمو السريع لوتيرة التكنولوجيا العالمية.