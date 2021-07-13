وفد من اتحاد المصارف يجتمع مع مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية

أبوظبي(الاتحاد)

عقد وفد من لجنة الامتثال التابعة لاتحاد مصارف الإمارات، برئاسة جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، اجتماعاً مع بول أهيرن، القائم بأعمال مساعد وزير الخزانة نائب مساعد الوزير لمكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالامتثال للجرائم المالية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التقدم الملحوظ فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وناقش أعضاء الوفد التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، والمرتبطة بالتدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى الخطوات التي تتخذها المؤسسات المالية لإدارة مخاطر الامتثال وتسييرها بشكل أكثر فعالية.

وبحث الوفد مع أهيرن المبادرات واسعة النطاق التي يتم تنفيذها في القطاع المالي تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبدعم ومشاركة المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات في جميع أنحاء الدولة، والتي تهدف جميعها إلى تحسين الكفاءة والفعالية، وزيادة الرقابة الداخلية والمساءلة، للمساعدة في وقف تدفق الأموال المغسولة.