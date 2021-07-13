الذهب يرتفع وصعود الدولار يقيد المكاسب

لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عقب بيانات تظهر أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت أكبر زيادة في 13 عاما الشهر الماضي، لكن ارتفاع الدولار كبح مكاسب المعدن النفيس.

وعند الساعة 17.10 بتوقيت جرينتش، كان الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.27 بالمئة عند 1810.70 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1811.50 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.9 بالمئة على أساس شهري الشهر الماضي مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 0.5 بالمئة.

لكن محللين قالوا إن البيانات من غير المرجح أن تثير تشديدا سريعا للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو ما يقدم بعض الدعم للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتنتظر الأسواق شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في الكونجرس يومي الأربعاء والخميس بحثا عن أي تلميحات إلى أن البنك المركزي الأميركي قد يقلص مشتريات الأصول.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2829.90 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.50 بالمئة إلى 1112.00 دولارا للأوقية.

وهبطت الفضة 0.4 بالمئة إلى 26.07 دولار للأوقية.