غرفة دبي: «إكسبو 2020» منصة عالمية للتواصل

دبي (وام)

سلطت غرفة دبي الضوء على دور «إكسبو 2020 دبي» كمنصة عالمية للتواصل واستكشاف الفرص المستقبلية في فيديو نشرته ويعد الثاني من نوعه ضمن سلسلة فيديوهات «الطريق إلى إكسبو 2020» التي أطلقتها الغرفة لاستعراض استعدادات مجتمع الأعمال لإكسبو 2020 دبي، حيث تحدث في الفيديو الثاني أليكسيس ليكانويت المدير العام الإقليمي لـ «أكسنتشر» في الشرق الأوسط عن توقعات وانطباعات شركته عن الحدث الدولي. وقال ليكانويت إن إكسبو 2020 باعتباره أول إكسبو دولي وأول حدث عالمي ضخم يقام في فترة ما بعد تفشي جائحة كوفيد-19 يشكل فرصة للشركات للتعرف على أحدث حلول الواقع الافتراضي، ويتيح فرصا للتواصل والتفاعل مع نظرائهم حول العالم. وتهدف سلسلة الفيديوهات الجديدة إلى استعراض الطرق المؤثرة التي ستعتمدها غرفة دبي لربط مجتمع الأعمال المحلي بنظيره العالمي خلال إكسبو 2020 دبي. وسيجمع إكسبو 2020 دبي أكثر من 200 مشارك بما في ذلك أكثر من 190 دولة والعديد من شركات الأعمال والمنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات التعليمية، لتشكيل شراكات مبتكرة يمكنها الوصول إلى أسواق جديدة والمساعدة في تحقيق تغيير عالمي هادف. وستلعب غرفة دبي شريك تكامل الأعمال الرسمي لإكسبو دوراً محورياً في تحفيز الشراكات مع مجتمع الأعمال العالمي خلال الشهور الستة التي يستغرقها الحدث.