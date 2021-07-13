البيت الأبيض يتوقع انحسار الضغوط التضخمية

واشنطن (رويترز) - قال مسؤول بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتوقع أن الضغوط على سلاسل الإمداد التي تغذي ارتفاع التضخم ستنحسر في "المستقبل غير البعيد" لكنه لا يمكنه أن يذكر موعدا محددا.

وكان المسؤول يتحدث بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو سجلت أكبر زيادة في 13 عاما.

وامتنع المسؤول عن تكرار توقعات سابقة بأن التضخم سيصل إلى ذروته في أشهر الصيف، مشيرا إلى استمر حالة عدم اليقين التي تحيط بضغوط سلاسل الإمداد وظهور سلالات متحورة جديدة من فيروس كورونا.

