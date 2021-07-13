الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق

لندن (رويترز) - أغلقت سوق الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على البيع في القطاعات الحساسة للدورة الاقتصادية في أعقاب تضخم أعلى من المتوقع في الولايات المتحدة، لكن تقارير متفائلة لأرباح الشركات قيدت الخسائر.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 جلسة التداول بلا تغير يذكر بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في التعاملات المبكرة.

وجاءت البنوك وشركات صناعة السيارات ومكوناتها وشركات النفط والغاز بين أكبر القطاعات الخاسرة، لكن مكاسب لبعض الأسهم الدفاعية وأسهم التكنولوجيا غطت على تلك الخسائر.

وأظهرت بيانات أن المؤشر العام لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجل أكبر زيادة في 13 عاما الشهر الماضي في حين سجل المؤشر الأساسي أكبر زيادة منذ نوفمبر 1991.

وأذكى ذلك مخاوف من اقتصاد تضخمي وسط خطى متسارعة في إعادة فتح الاقتصاد وهو ما قد يرغم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على تقليص سياسته النقدية الشديدة التيسير في موعد أقرب من المتوقع.

ومن جهة أخرى، قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي اليوم إنها لن تكرر الخطأ الذي وقع في البنك في السابق بتشديد السياسة النقدية قبل الآوان.

وانخفضت عوائد السندات الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر قبل اجتماع المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل دافعة مؤشر أسهم بنوك منطقة اليورو للهبوط 1.5 بالمئة.

وجاء سهم نوكيا الفنلندية لصناعة معدات الاتصالات في مقدمة الرابحين بصعوده ثمانية بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها تعتزم زيادة توقعاتها للمبيعات للعام بكامله.

