نشاط قطاع الخدمات في البرازيل ينمو في مايو

ساو باولو (رويترز) - أظهرت بيانات نشرت اليوم الثلاثاء أن قطاع الخدمات في البرازيل واصل الصعود في مايو، مظهرا نموا قياسيا أعلى بنسبة 0.2 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة.

وقالت وكالة الإحصاء إن قطاع الخدمات في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية نما 23.0 بالمئة من مايو 2020. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 22.6 بالمئة

وارتفع نشاط الخدمات 1.2 بالمئة من أبريل بعد تعديلات موسمية.

لكن نمو القطاع ما زال أقل من مستويات سجلها في فبراير هذا العام قبيل موجة ثانية من جائحة كوفيد-19 أدت إلى فرض قيود اقتصادية جديدة في مارس.

ولم يصل النمو إلى مختلف أركان قطاع الخدمات في مايو. وصعد نشاط السياحة 18 بالمئة مقارنة مع أبريل إلا أنه ما زال منخفضا 53 بالمئة عن مستويات ما قبل الجائحة.

وتم تسجيل معدلات نمو سلبية في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

