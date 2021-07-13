مشكلة جديدة في هيكل الطائرة «بوينج 787»

سياتل (رويترز) - قالت بوينج اليوم الثلاثاء إنها ستخفض معدل إنتاج الطائرة 787، بينما تعمل على إصلاح عيب جديد في هيكلها.

ولم تكشف الشركة الأميركية لصناعة معدات الطيران والفضاء عن معدل جديد لبرنامج إنتاج 787، لكنها قالت إنه سيتحول مؤقتا إلى أقل من المعدل الحالي البالغ خمس طائرات شهريا.

وهبطت أسهم بوينج 3.5 بالمئة في التعاملات الصباحية ببورصة وول ستريت.

وقالت الشركة إنها سلمت منذ بداية العام حتى الآن 156 طائرة من جميع الأنواع مقارنة مع 157 طائرة لعام 2020 بكامله.

وسلمت بوينج أكثر من 45 طائرة إلى العملاء في يونيو، وهو أعلى إجمالي شهري منذ مارس 2019.

وقالت الشركة «سنواصل أخذ الوقت اللازم لضمان أن تفي طائرات بوينج بأعلى الجودة قبل التسليم».